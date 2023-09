Nouveaux sacs oranges, nouveaux calendriers de ramassage des poubelles : après l’information, Bruxelles passe à la verbalisation

La réforme concernant la collecte des déchets est entrée en application à Bruxelles au mois de mai dernier, entraînant entre autres une modification des horaires de sortie des poubelles et des ramassages. Elle prévoyait aussi la limitation à une collecte (au lieu de deux) des sacs blancs (déchets non triés) et l’obligation de placer ses déchets organiques dans des sacs orange ramassés séparément.

L’absence de tri aussi dans le viseur

Selon un premier bilan, la majorité des Bruxellois ont intégré et respectent les nouveaux horaires, félicite Bruxelles-Propreté. Il reste cependant encore trop de sacs en rue en dehors des heures prévues.

L’agence régionale a donc initié une première phase de verbalisation ciblée, qui a commencé cette semaine et mobilise une grande partie des agents de son service Recherche et Verbalisations.

Les contrevenants seront principalement verbalisés sur la base du non-respect des calendriers de sorties de sacs. Mais l’absence de tri -PMC, papiers et déchets alimentaires mis en grande quantité dans le sac blanc- pourra aussi donner lieu à des procès-verbaux, prévient Bruxelles-Propreté.

Les contrevenants s’exposent à des frais d’enlèvement compris entre 100 et 300 euros ainsi qu’à des amendes dont les montants oscillent à titre indicatif, eux aussi, entre 100 et 300 euros. Sortir un sac au mauvais moment sans l’avoir trié au préalable pourrait donc coûter 600 euros aux contrevenants, met en garde l’agence bruxelloise.

Sacs sortis après le camion

Parallèlement à ces actions ciblées de verbalisation, Bruxelles-Propreté va par ailleurs rencontrer, dès lundi et individuellement, les différentes communes de la capitale. L’objectif est d’ainsi disposer d’un maximum d’informations, de les recouper avec les constats établis en interne et de proposer une évaluation de la réforme d’ici à la mi-octobre.

Toujours dans le cadre de la préparation de cette évaluation, l’agence a en outre lancé depuis plusieurs semaines un important travail afin d’objectiver la situation et de disposer d’une photographie précise de l’évolution de l’intégration des nouveaux calendriers par les Bruxellois.

En effet, au début de la réforme, le changement du calendrier n’avait pas été intégré par une partie de la population. La situation est toutefois beaucoup plus stable désormais et les nouveaux calendriers sont respectés dans des proportions beaucoup plus importantes, selon les agents de Bruxelles-Propreté. Ceci étant, ces derniers constatent encore régulièrement une présence importante de sacs sortis après le passage des camions.

Ces dernières semaines, l’agence a donc commencé à répertorier, photos à l’appui, ce type de situation afin de déterminer le degré de responsabilité de certains riverains, la répétition de ces sacs sciemment “mal sortis” mais aussi de mieux orienter le travail des agents en charge de la verbalisation, énumère-t-elle.

Pour sensibiliser davantage les citoyens aux changements, Bruxelles-Propreté procédera à des visites en face-à-face dans les quartiers de la Région où le message doit encore être amplifié.