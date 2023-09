Ce week-end à Bruxelles, Dimanche sans Voiture mais pas sans allure : notre sélection de 12 sorties familiales

+ MAIS ENCORE | En manque d’idées ? N’hésitez pas à surfer dans notre page “agenda” bruxelloise : certaines sorties n’y ont pas de date de péremption.

Le Dimanche Sans Voiture est toujours l’occasion pour les Bruxellois et les autres d’une virée familiale en ville. Et 2023 ne rompt pas la tradition. N’oubliez pas non plus de filer en fin d’article pour repérer les quelques incontournables des Heritage Days (anciennes “Journées du Patrimoine” bruxelloises), programmées ce même week-end des 16 et 17 septembre 2023.

La STIB en voit de toutes les couleurs

Visite au dépôt de la STIB. ©STIB

La STIB vous en fait voir de toutes les couleurs ce 17 septembre 2023 au dépôt de Haren : c’est en effet l’atelier peinture et son tunnel qui s’ouvrent à vos visites pour le Dimanche Sans Voiture. Si vous êtes davantage pilote qu’artiste, peut-être qu’un passage dans le poste de conduite d’un tram vous branchera plus ? Vu l’étendue du site, la STIB pense à tout : les lieux se découvriront aussi à bord d’un tram historique, comme pour les visites des studios hollywoodiens. Après un arrêt à la station “food-truck”, une caresse aux protégés de la brigade canine ou une discussion avec les recruteurs, vous repartirez avec un souvenir “upcyclé” fourni par le STIB Store.

+“Portes ouvertes au dépôt STIB de Haren”, ce dimanche 17 septembre 2023 de 10 à 16h, Houtweg 99, 1130 Haren, arrêt STIB Bordet Station (ligne 21, 65 et 80 et tram 55), les bus 59 et 64 font office de navette jusqu’à l’entrée de la visite, gare SNCB Haren-Sud (suivez les flèches ensuite), gratuit

Campagne en ville

Place des Palais, le Bucolic Brussels amène la campagne en ville. ©Bucolic Brussels

Place des Palais, juste à côté du parc de Bruxelles, le Bucolic Brussels amène la campagne en plein centre du Pentagone. Au rendez-vous : 50 exposants “durables”. Des débats sont prévus avec les associations sur l’état dramatique de notre planète et quelques pistes pour s’en sortir. Mais la journée n’en sera pas moins festive avec des plaines de jeu pour les plus petits, des artisans, des concerts, une quinzaine de food-trucks et des brasseries locales. On attend aussi un “spectacle aérien” à donner le vertige.

+“Bucolic Brussels”, ce dimanche 17 septembre 2023 de 10 à 19h, place des Palais

Du brol et du cool

100 ans de brocante à la rue de Flandre. ©Brocante de la rue de Flandre

Immense institution du centre de Bruxelles, rendez-vous à la fois du cool et du brol, la Brocante de la rue de Flandre fête ses 100 ans ces 16 et 17 septembre 2023. 450 exposants y videront leurs malles et dressings pour un des marchés de seconde main en plein air les plus courus de Bruxelles. En plus des bonnes affaires, guirlandes et caricoles, le quartier vous invite dans ce qui reste un des endroits les plus surprenants de Bruxelles : La Bellone et sa façade baroque intérieure accueille une expo sur le siècle de cette brocante, qui anime chaque année l’un des quartiers les plus hybrides de la capitale.

+“Brocante de la rue de Flandre”, ces samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023 de 9h30 à 19h. Expo “100 ans de la rue de Flandre” à La Bellone.

Autre option brocante : Ixelles, qui accueille ce Dimanche sans Voiture du 17 septembre 2023 son rendez-vous Le Châtelain sous Oxygène. Dès 9h et jusqu’à 19h dans les rues du Châtelain, de l’Amazone, la place du Châtelain, les rues du Page, de l’Aqueduc et Simonis.

Forêt de chevalier à Forest

Retour au Moyen Âge ce week-end à Forest. ©Médiévales de Forest

Le monde médiéval n’a sans doute jamais happé autant de pieux pèlerins, prompts à rejoindre Terre du Milieu ou Westeros en sortant du métro chaque soir. Les assoiffés des séries de fantasy et les autres convergent une nouvelle fois à l’abbaye de Forest ce week-end. On n’est pas trop certain d’y croiser elfes et dragons, mais par contre, tout un village du XVe siècle fait le siège de Saint-Denis. Avec seigneurs, chevaliers et leur ménies, gueux et nobliaux, mais aussi ménestrels, magiciens, sorciers, bourreaux ou cracheurs de feu. On ripaillera sur le marché, abreuvé d’hypocras, de cidre, de cervoise, de vin de fruit ou de lait d’amande. Et il faudra s’armer de volonté (mais pas d’une épée) pour ne pas jeter son dévolu sur les trésors des armuriers, émailleurs, dinandiers, tisserands et potiers. Joutes pour vos petiots, tournois en armes, danses et concerts esbaudiront les visiteurs.

+“25e Fêtes Médiévales de Forest”, ces 15, 16 et 17 septembre 2022 à l’Abbaye de Forest, entrée gratuite. Programme complet en ligne par ici.

Folklore ou techno ?

©Ville de Bruxelles

Pour les amateurs de musique, c’est un peu “deux salles deux ambiances” ce dimanche sans voiture. D’une part, direction la Grand-Place pour le Folklorissimo, LE rendez-vous du folklore bruxellois. Fanfare du Meyboom, costumes de Manneken Pis, géants, orgue de barbarie, tirs à l’arbalète sont au menu ces 16 et 17 septembre sur la Grand-Place.

©Hangar

On change drastiquement d’époque avec l’open air de musique électronique programmé par Hangar. Déjà, le lieu a son cachet puisque rendez-vous est fixé sur l’esplanade de la Cité Administrative. Aux platines de 14 à 22h : les artistes en circuit court Bods, Catalina, DC Salas et Helena Lauwaert. L’accès se fait entre 8,50 et 12,50€. Y en aura pas pour tout le monde.

Spécial kets

Vous cherchez un dancefloor ou des spectacles calibrés pour vos kets ce dimanche 17 septembre ? Foncez à la “kids party” au Beursschouwburg avec un brunch gratuit, réparations vélo et un atelier dès 11h pour préparer costumes, mocktails et répéter les pas de danse. Puis DJs pour petits et grands dès 14h. Autre option : l’ouverture festive de la saison jeune public du Bronks (rue du Marché aux Porcs), où les équipes doudingues invitent des costumés à se promener sur leur seuil jusqu’à 18h.

Le vélo, star du week-end

Le vélo est la star du week-end alors que la voiture reste (un peu) au garage. Ça commence dès vendredi à l’avenue des Arts où les associations deux-roues fêtent l’imminence (utopique ou non) d’un million de cyclistes à Bruxelles. Pas de gâteau ni de bougies mais une glace gratuite bien de saison (vendredi 5 septembre entre 15h et 18h, au croisement de l’avenue des Arts et de la rue Joseph II).

Le record de la plus grande chaîne cycliste battu? ©Gracq

Un bon échauffement pour le Dimanche sans Voiture où un record du monde sera peut-être battu : celui de la plus grande chaîne cycliste de l’histoire. Plusieurs “villages vélo” ouverts par le Gracq se tiennent le long du canal (entre la Porte de Ninove et Tubize via Hal, avec étapes bruxelloises au pont Marchant à Anderlecht et à l’écluse d’Anderlecht) qui s’ébranleront tous aux alentours de 14h pour se rejoindre vers 15h (inscription souhaitée). N’oubliez pas enfin les villages vélo festifs comme celui de la Maison de la Création place Bockstael à Laeken (14h-18h, avec parade, cirque sur vélo, vélo-sono La Jacqueline) ou celui de Jette (place Cardinal Mercier de 10 à 16h), avec entre autres une brocante vélo et une balade guidée entre Jette et Laeken.

Plus de 150 visites à picorer pour les Heritage Days

L’Art Nouveau : le thème des 35e “Heritage Days/Journée du Patrimoine” (ce dernier terme, contesté et contestable, est aujourd’hui accolé à son équivalent anglais à Bruxelles) n’est pas très original. Mais il n’est pas restrictif et de nombreux lieux sans rapport sont également ouverts ces 16 et 17 septembre. N’oubliez pas que vous pouvez classer les activités par commune sur le site de l’événement, histoire de ne pas vous perdre dans la fourmilière de possibilités. N’oubliez pas non plus de réserver.

Plus de 150 visites aux Heritage Days. ©urban.brussels

N’essayez même pas d’en faire le tour : rien que les 35 “incontournables” de cette édition 2023 vous envoient aux quatre coins de Bruxelles. Sont repris le béguinage d’Anderlecht, le Queens à Laeken et sa cage d’escalier peinte de figures égyptiennes, la discrète et tout juste restaurée Maison du Prieur au Rouge-Cloître à Auderghem, les inaccessibles Palais des Académies et Val Duchesse, la Lever House et son passé colonial de fabricant de savon ou encore les salons d’apparat et salles des coffres de l’ancienne Société Générale de Belgique.

Autre option : un petit tour du monde en restant à Bruxelles via une visite dans l’une ou l’autre des 22 ambassades ouvertes pour l’occasion. De cottages et cossues villas en massifs bureaux postmodernes, Nicaragua, Bulgarie, Kazakhstan, Azerbaïdjan et même Chine vous prouvent que les nations aiment étaler leur standing via leur patrimoine.

Enfin, une centaine de visites s’organisent par thèmes ou activités. L’Art Nouveau au Japon, un tour sur la fin de l’Art Nouveau, des visites d’écoles, d’une ancienne fabrique de porcelaine, de cimetières, de maisons communales, d’un hôpital ou de vénérables ascenseurs sont au programme, comme aussi un parcours sur l’artisanat, une promenade vélo ou une plongée dans les utopies du début du XXe en suivant Henri Van de Velde et Anna Boch au Mont des Arts. Les kets ne sont pas oubliés. On vous conseille ainsi une balade en famille sur l’histoire des bâtiments, un défi lancé par Arsène Lupin, un atelier de sérigraphie textile à La Fonderie, une chasse à l’Art Nouveau, un rallye familial avec carnet de route à Schaerbeek, un tour interactif dans les quartiers des squares ou une expo sur le cirque à Saint-Géry.