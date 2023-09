Un homme abattu à la kalachnikov, dans sa voiture à Anderlecht

”Nos services ont en effet été appelés jeudi vers 01h10 rue Wayez à Anderlecht pour une fusillade”, a expliqué Sarah Frederickx. D’après Sudinfo, un homme a été abattu de 17 balles de kalachnikov dans sa voiture. “La victime est décédée sur place des suites de ses blessures”, a poursuivi la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Midi. “Les suspects ont pris la fuite et un véhicule a été retrouvé incendié plus loin. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale est arrivé sur les lieux et la police judiciaire fédérale mène l’enquête”.

Selon Sudinfo, le crime a été perpétré par quatre hommes qui ont ensuite pris la fuite en voiture. Leur véhicule a été retrouvé en feu rue de la Semence à Anderlecht.

Fusillade mortelle à la kalachnikov à Anderlecht. ©D.R.