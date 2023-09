Des vêtements de police retrouvés chez un homme arrêté pour du deal de cocaïne à Molenbeek

Après ladite vente, l’acheteur a été interpellé et a immédiatement admis qu'il venait d'acheter de la cocaïne à un autre particulier. Ce dernier a été suivi et interpellé peu après dans la même rue. Il était en possession d'un GSM, de 50 euros et d'un pacson de cocaïne.

Le suspect a été transféré au commissariat pour audition et son domicile à Molenbeek a été perquisitionné. Des vêtements de police, un holster, sept balances de précision et pas moins de 6 100 euros ont été trouvés, ainsi que 52,02 grammes de cocaïne au total (y compris la quantité trouvée sur le suspect).

Le suspect a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles après audition. Un juge d’instruction a été saisi qui a inculpé le suspect et l’a libéré sous conditions.