Bruxelles lance une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid : "on ne peut exclure de nouvelles vagues de contamination"

Afin de protéger les personnes vulnérables contre le développement de complications et de contrôler ainsi la pression sur le système des soins de santé, une dose de rappel est recommandée pour 3 groupes à risques, clairement identifiés. 320 000 personnes sont concernées sur le territoire bruxellois. Les médecins, pharmaciens, infirmiers ainsi que tous les acteurs du secteur social-santé ont été sensibilisés par la COCOM afin d'attirer l'attention de leurs patients et bénéficiaires sur la nécessité de se faire vacciner.

Pour qui la vaccination est-elle recommandée ?

D'abord, pour les personnes vulnérables. Depuis la crise, ces catégories n'ont pas beaucoup changé. Il s'agit des personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les résidents de collectivités de soins de longue durée, les personnes souffrant de comorbidité, les personnes immunodéprimées et les personnes avec un Indice de Masse corporelle supérieure à 40.

Le personnel soignant ainsi que les cohabitants des personnes vulnérables sont concernés également. La vaccination peut se faire dans les pharmacies partenaires du projet Vacci-Pharma, chez le médecin généraliste ou par les infirmiers à domicile.

La vaccination Covid-grippe est possible

La vaccination contre la grippe fait également partie du programme des injections recommandées pour cet hiver. L’Administration de la Cocom précise qu’il est possible de se faire vacciner simultanément contre le COVID et la grippe : un vaccin sera injecté dans le bras gauche et l’autre dans le bras droit.