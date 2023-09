Bruxelles : Nova, une croisée amstaff, n’était plus nourrie et vivait dans un… buffet (vidéo)

Bien que le refuge soit saturé par un interminable été, Sébastien De Jonge et ses courageux bénévoles n’ont pas pu rester insensibles au sort scandaleux réservé à Nova, saisie à Bruxelles. Cette pauvre croisée american staffordshire terrier vivait dans des conditions à peine croyable… Ses propriétaires ne la nourrissaient plus depuis plusieurs semaines et l’avaient enfermée dans un buffet, dans le jardin. Dans un buffet ? Non, ce ne sont pas vos yeux, vous avez bien lu…

“On a de plus en plus d’animaux maltraités qui arrivent chez nous après avoir fait l’objet d’une saisie, déplore le directeur de Sans Collier. Ça se rajoute finalement aux abandons, aux animaux errants… ça devient vraiment compliqué.”

“Aujourd’hui, on doit prioriser les demandes de prise en charge, poursuit Sébastien De Jonge. On ne peut pas dire oui à tout le monde puisqu’on est saturé. Comment on fonctionne ? En fonction de la souffrance et du besoin de l’animal à être pris en charge.”