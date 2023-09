Saliha Raiss, nouvelle échevine à Molenbeek : “J’invite Georges-Louis Bouchez à venir prendre un café avec moi”

Saliha Raiss, dans le brouhaha vous concernant, vous avez choisi de garder le silence. Comment avez-vous vécu ces deux derniers mois ?

Saliha Raiss : Très sereinement et très bien entourée. Je ne suis pas une adepte de propos clivants, donc ça ne m’intéresse pas de faire partie de ce débat. Ce qui m’intéresse, c’est la réalité du travail. Donc, si on m’invite sur des questions pareilles, je serai la première à vouloir prendre part au débat.

Justement quels travaux vous attendent en tant qu’échevine ?

S.R. : Je suis l’échevine de l’Enseignement néerlandophone. C’est la pénurie des enseignants du côté néerlandophone. Au début de l’été, on partait d’un déficit de treize enseignants, on en est à plus qu’à trois. J’en suis extrêmement fière.

Deuxièmement, il y a un projet aussi qui me tient extrêmement à cœur. Le plan “boîtes à tartines vides” qu’on a lancé en début de semaine pour un test dans l’école Paloke. Inspiré par Catherine Moureaux côté francophone, ce projet fait en sorte de pouvoir garantir des repas sains pour les élèves. On est en train de chercher les fonds, c’est en bonne voie.

Votre président de parti a tenu des propos chocs sur Molenbeek. Proche du PS, Marc Uyttendaele a répété sur LN24 que, selon lui, un membre de l’exécutif ne doit pas porter de signe convictionnel. Est-ce qu’il y a un malaise chez les socialistes bruxellois sur les questions de laïcité ?

Catherine Moureaux : J’ai bien distingué le fait politique et démocratique de l’accès à une fonction politique et à un mandat politique. Je trouve ça extrêmement malaisant et ça induit beaucoup de confusion qu’on puisse mélanger les deux. Saliha fera partie d’un collège échevinal. On sera dix et on va prendre les décisions ensemble. On n’est pas dans l’organisation des règles de l’État, on est dans un autre débat. Lorsque nous avons décidé de présenter une liste communale à Molenbeek avec trois femmes voilées, deux aux PS, une chez Vooruit, personne n’a parlé de ça. Ce sont trois candidates sur 45, c’est une représentation que nous jugeons logique par rapport au territoire.

Si, au moment d’entrer en discussion avec le MR pour former cette majorité, il y avait eu un veto sur l’un ou l’autre des membres de notre groupe, le fait de travailler ensemble aurait été remis en question. Ecolo avait mis un veto sur une autre personnalité de notre parti, je leur ai directement dit qu’ils dépassaient les limites.

Il y a déjà eu une échevine voilée à Molenbeek, Myriam Bouselmati (Ecolo) en 2000. Ça n’avait pas lancé de débat.

C.M. On a un président du MR qui s’inspire de Sarkozy. Il le dit lui-même. Il n’y a pas plus clivant que Sarkozy. Il ne cherche pas à réunir, il cherche à opposer. À notre niveau de mandataires locaux, c’est bien de proposer un projet qui va réunir. Dans un collège PS-MR, c’est encore plus évident.

S.R. J’entends que Mr Bouchez s’étale énormément sur ma personne. Moi, j’aimerais bien l’inviter autour d’un café parce que je ne pense pas qu’il me connaisse. Vu que je n’ai entendu rien d’autre que mon bout de tissu sur ma tête. Je suis bien plus que cela. Je l’invite à venir connaître la réalité du terrain à Molenbeek. Il est étranger à cette réalité. Je suis aussi déléguée des RWDM Girls. S’il veut, on pourrait disputer un chouette match ensemble.

Et puis, je ne suis pas l’échevine de la neutralité. Je ne sais pas si ça existe, mais je n’en serais pas demandeuse. Je suis échevine de l’Enseignement néerlandophone, des Travaux publics et des Propriétés communales. Et donc j’aimerais qu’on discute sur ces projets-là. À douze mois des élections, et même moins si on regarde les régionales et les fédérales, il faudrait élever le niveau. Je sais que Georges-Louis Bouchez est un adepte de la téléréalité. Mais ici, c’est la vie réelle.”

Un baptême du feu qu’elle aura affronté par la glace. C’est de la sorte que Saliha Raiss endosse, pour la première fois, une fonction exécutive. À propos de première fois, de mémoire de plusieurs observateurs, jamais une prestation de serment n’aura été possible grâce à l’opposition, et ce au détriment d’un membre de majorité. À gauche, certains disent même que les élus libéraux ont eu le choix : voter contre Raiss, ou quitter le parti. Peu importe le contenu du bulletin glissé dans l’urne anonymement mercredi soir, le dossier laissera des traces. Et les socialistes locaux ont désormais une flèche dans leur carquois s’ils voulaient éjecter les homologues libéraux, au moment de former une majorité, dans un an.