Animations à l’éducation affective et sexuelle : des centaines de personnes manifestent à Bruxelles contre l’Evras

Au son de “Evras on n’en veut pas” ; “Caroline démission” ou encore “liberté à nos enfants”, ces manifestants s’opposent à l’adoption attendue du décret instaurant des animations à l’éducation affective et sexuelle.

La police a interdit le passage vers la zone neutre. La rue des Colonies est fermée à la circulation. Des manifestants arrivés via la station de métro Parc se trouvent cependant en face du bâtiment où se trouve l’hémicycle.

Depuis cette rentrée scolaire, tous les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles recevront régulièrement – au moins deux fois par an – des animations relatives à l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (Evras). Tous les élèves de 6e primaire et de 4e secondaire recevront au minimum une animation. Cela concerne 85.000 élèves en Wallonie et 25.000 élèves à Bruxelles.

Les entités francophones du pays ont convenu de mobiliser un budget annuel de 4,8 millions d’euros à cette fin.

Le projet suscite la controverse. Dans un communiqué diffusé mercredi, plusieurs fédérations islamiques ont exprimé leur opposition à ce texte. Une action par mail visant les députés a aussi été organisée par un groupe de citoyens. Ceux-ci manifestent aussi devant le parlement francophone avant l’ouverture de la séance plénière. À l’inverse, le Centre d’Action laïque (CAL) a exprimé son soutien “plus que jamais” ce projet.

Interrogée jeudi matin sur La Première (RTBF), la ministre de l’Éducation Caroline Désir a tenu à rassurer. “” Nos intentions sont nobles. On ne va évidemment pas encourager une hypersexualisation chez les jeunes, on ne va pas susciter une orientation sexuelle ou une identité de genre, on ne va pas donner de cours de pratiques sexuelles. C’est inadmissible de faire peur aux parents sur ce sujet”, a-t-elle déclaré.

”On va voter le texte”, a assuré le député PS Philippe Courard passant sous les huées des manifestants.