Voici la future Place Royale à Bruxelles : fini le rond-point, 85 % de l’espace sera piéton (PHOTOS)

Voici la future Place Royale : fini le rond-point, 85 % de l’espace sera piéton ©Beliris

”Rendre la place aux Bruxellois et aux visiteurs”

La statue se retrouvera donc complètement entourée par la zone piétonne et de nouveaux bancs confectionnés sur mesure viendront se greffer à son socle. Les axes de circulation motorisée seront délimités par des bornes plus discrètes que les bornes actuelles reliées par des chaînes. Pour le partage des zones libérées du trafic, les trottoirs conserveront leur largeur actuelle et seront réservés aux piétons. Les espaces entre les futures bornes et les trottoirs seront régis par le principe de zone de rencontre entre vélos et piétons. La place deviendra majoritairement de plain-pied avec maintien des trottoirs en pierre bleue qui seront élargis aux croisements. Les pavés existants seront intégralement réutilisés et posés à l’identique selon le motif actuel. Le mobilier aussi sera en grande partie réutilisé.

“De rond-point automobile, la place royale deviendra une nouvelle zone de promenade, se réjouit Ans Persoons (Vooruit) secrétaire d’État bruxelloise à l’Urbanisme et au Patrimoine. En offrant bien plus d’espace aux piétons et cyclistes, la place Royale sera rendue aux Bruxellois et visiteurs et deviendra l’une des plus grandes places publiques de la Région en termes de superficie.”

Une place qui rayonne

L’aménagement de ce cœur névralgique des visites de Bruxelles ne se fera pas seul. Le permis prévoit également la mise en lumière de l’ensemble des façades néoclassiques datant du XVIIIe siècle de la place, de l’église St-Jacques-sur-Coudenberg, de la statue de Godefroid de Bouillon mais aussi de bâtiments proches comme la place du Musée et l’ancien palais du comte de Flandre, l’actuelle Cour des comptes.

Du côté de Beliris, on prévoit 4 686 000 euros pour les travaux complétés par 276 231 euros engagés par la STIB. “Le réaménagement de la Place Royale et la mise en lumière des bâtiments qui l’entourent est certainement l’un des chantiers les plus attendus tant il redessinera le visage de l’un des quartiers les plus visités de notre capitale. Ce chantier bénéficiera de toute l’expertise des équipes de Beliris, afin de faire de la Place Royale un lieu agréable de balades et de redécouverte de la place et de ses alentours,” complète Karine Lalieux (PS), Ministre fédérale en charge de Beliris. À la ville de Bruxelles, on est soulagé de voir aboutir ce dossier. “Après presque 10 ans, la Place Royale sera enfin réaménagée dans le but de créer une vraie place. En la requalifiant, tout le monde y trouvera sa place : les piétons, les cyclistes, les transports en commun ainsi que les automobilistes,” conclut Philippe Close (PS), Bourgmestre de la Ville de Bruxelles.

Question calendrier, Beliris compte lancer le chantier début 2024. Il devrait durer un an et demi.