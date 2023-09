Procès des attentats de Bruxelles: la cour pas compétente pour décider s'il faut infliger une peine à Abdeslam et Abrini

Durant la matinée, les avocats des deux hommes avaient plaidé que l'article 62 du code pénal, qui stipule qu'en cas de concours de crimes (plusieurs infractions commises avant que l'une d'entre elles ne soit jugée) la peine la plus lourde s'applique, devait bénéficier à leurs clients. Ces derniers ayant déjà été condamnés à la perpétuité avec période de sûreté dans le cadre du procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, il y avait donc lieu, selon les pénalistes, de ne pas prononcer de nouvelle peine à leur encontre.

L'arrêt de la cour rejoint l'avis du parquet qui avait affirmé pendant les débats de mercredi matin que celle-ci n'était pas compétente pour se prononcer seule.

La veille, le ministère public avait requis la réclusion à perpétuité pour les six hommes reconnus coupables d'assassinats et tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste. Dans son argumentaire, il avait évoqué un "concours idéal d'infraction" (toutes les infractions ont été commises dans la même idée, avec le même motif) pour les attentats à Paris et à Bruxelles ainsi que pour la fusillade de la rue du Dries. Selon lui, dans ce cas, le code pénal stipule que le juge ne doit pas tenir compte des condamnations prononcées à l'étranger. Arguments que les procureurs ont réitéré durant les débats mercredi matin.