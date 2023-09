Une mère et ses deux enfants victimes d'une intoxication au CO à Jette

Le numéro d'urgence 112 a reçu un appel vendredi vers 15h50. Lorsque les ambulanciers sont arrivés sur place, leur appareil servant à mesurer le CO s'est immédiatement déclenché. "Ils ont alors demandé le renfort des pompiers et d'une équipe du SMUR, évacué les habitants et ouvert toutes les fenêtres de l'appartement", explique Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers.