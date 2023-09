Insécurité à Bruxelles et gare du Midi : pour Rudi Vervoort “le fédéral ne respecte pas ses promesses”

N’est-ce pas là un énième renvoi de la patate chaude au fédéral ?

On est occupé avec la gare du Midi et la gare du nord, où le problème est principalement dû à des hommes seuls. La décision de Madame De Moor de ne plus les accueillir dans les centres d’accueil Fedasil, ça va aggraver la situation. C’est mécanique. C’est vrai qu’on a reçu un financement du fédéral pour accueillir ce public, mais nous faisons le travail du gouvernement fédéral. Et ce financement a ses limites, nous craignons l’hiver et une répétition de ce qu’on a vu l’année dernière. Donc c’est le moment pour le fédéral de prendre des mesures structurelles. Les fonctions régaliennes d’autorité de l’État ne sont plus remplies, avec une spécificité bruxelloise à chaque fois.

Et votre rôle, dans tout ça ?

Que dit la sixième réforme de l’État ? C’est une réponse à un courant qui veut nous amener à la fusion des zones de police. On a scindé la gestion des épidémies, les catastrophes, etc. et la police administrative. Sur ce point, légalement, j’ai les mêmes pouvoirs qu’un bourgmestre. Je n’interviens que lorsqu’un bourgmestre est défaillant où qu’un évènement dépasse l’ampleur d’un bourgmestre. Sur le dossier de la gare du Midi, on n’est pas dans un évènement, on est dans un phénomène. La loi est claire, mais le MR a une lecture très libre de cela. Monsieur Leisterh (président du MR bruxellois, NdlR) veut un homme fort, c’est quoi ? Un seul homme qui va gérer tous les problèmes ? J’imagine qu’il s’y voit. La réforme de l’État ne peut fonctionner que s’il y a une coopération permanente.

Bruxelles - Rudy Vervoort (PS) - Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l’Image de Bruxelles et du Biculturel d’Intérêt régional. A Bruxelles, le 31 août 2023. ©JC Guillaume

Pourquoi ça fonctionne mieux avec six zones différentes à Bruxelles ?

Regardez les moyens que les communes bruxelloises mettent dans leur police. On a créé un effet de masse unique, sauf que ça s’inscrit dans le cadre d’un sous-financement chronique. On a vidé de sa substance la police fédérale pour préfigurer une régionalisation de la politique de sécurité. En Flandre, c’est leur rêve, ils ont un ministre de la Justice et de l’Intérieur. Demain, vous confiez la gestion de toutes ces zones regroupant de milliers de policiers sur un territoire avec des enjeux majeurs à une seule personne, quel pouvoir on va lui donner ? Vous aurez quelqu’un qui, face au ministre de l’Intérieur, réclamera aussi une autorité sur la police fédérale. Considérera-t-on cela comme une avancée démocratique ? Est-ce qu’on aura amélioré la sécurité?

Ce n’est qu’une question de police et de ses moyens ?

Je comprends la lettre ouverte de la présidente de la SNCB. Mais la SNCB est un des plus grands propriétaires fonciers du coin. Avec Infrabel, on les accompagne et on soutient leurs projets immobiliers. Mais il y a aussi une responsabilité indirecte dans l’aménagement de cette gare. Il faut rendre l’espace plus convivial. Nous devons aussi avoir une réflexion sur nos stations de métro. On a un financement pour la sécurisation de la Stib, mais c’était assuré par le fédéral avant. Ce sont nos zones de police qui ont suppléé. Aujourd’hui, si les zones de police locale ne sont pas présentes, on n’a rien.

Bruxelles - Rudy Vervoort (PS) - Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l’Image de Bruxelles et du Biculturel d’Intérêt régional. A Bruxelles, le 31 août 2023. ©JC Guillaume

Le secteur associatif fait aussi un travail important. Pourtant, il n’arrive plus à recruter car peu attirant et mal payé. Que pouvez-vous faire ?

Nous aurons cette discussion dans le cadre budgétaire. On va rentrer dans une année compliquée, et notre responsabilité, c’est d’assurer le suivi des situations d’urgence. L’aspect humain est insupportable, Bruxelles ne mérite pas ça. En termes de fréquentation touristique, on a eu un très bon été. Ce que je veux dire, c’est qu’il faut préserver un moteur économique important. Tout est lié, car il offre un emploi à un public peu qualifié. Il faut aussi donner des perspectives professionnelles à ce public.