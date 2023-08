Le secteur de la construction manque de bras : 8 000 emplois à pourvoir à Bruxelles, “on peut très vite atteindre 2000 € net par mois dès le début”

”Notre secteur offre de nombreux avantages”, embraye le directeur de Construcity Philippe Van Ginderdeuren. “On peut très vite atteindre 2000 euros nets par mois en début de carrière. Sans compter de nombreux avantages tels qu’une assurance hospitalisation, le droit de faire un emprunt à taux préférentiel si l’on veut acheter ou rénover un bien, de la formation continue rémunérée, etc. Après la pétrochimie, nous sommes le secteur qui rémunère le mieux ses ouvriers. Par rapport à d’autres secteurs, le différentiel dépasse les 15 % de l’heure.” Outre un salaire plus que décent, la construction offre généralement des contrats à durée indéterminée, “tout simplement parce que le secteur est en pénurie. Donc, quand une entreprise engage un ouvrier, elle tient à le fidéliser”, poursuit Laurent Schiltz.

Selon lui, cette pénurie inédite est surtout le fruit d’un a priori psychologique dans le chef des parents. “Les parents prédestinent plus leurs enfants à devenir avocat, médecin ou autres plutôt que maçon, électricien, couvreur ou zingueur. Il s’agit pourtant de métiers nobles où l’on peut bien gagner sa vie et s’épanouir.” Las, la plupart des personnes qui intègrent nos filières de formation le font par dépit, suite à des échecs successifs.

”Ouvrier polyvalent, la pépite du secteur de la construction”

”Nous formons beaucoup de personnes qui souhaitent se réorienter, d’autres relativement peu qualifiées, ce qui n’est pas un frein pour l’accès à un emploi dans notre secteur pour autant que l’on soit motivé et que l’on ait la capacité d’apprendre en permanence”, explique de son côté Philippe Van Ginderdeuren. “Un ouvrier peut démarrer manœuvre ou balayeur mais il se formera d’office au sein de l’entreprise, pourra acquérir plusieurs compétences : des ouvriers polyvalents, soit exactement ce que cherchent les entreprises de construction.”

Quasi tous les métiers de la construction sont en pénurie. “Notre secteur embauche pourtant mille personnes chaque année à Bruxelles.” Néanmoins, selon une récente étude de Bruxelles Environnement, environ 8 000 emplois sont à pourvoir dans ce secteur dans le cadre du plan de rénovation durable bruxellois Renolution. Raison pour laquelle Construcity bat le pavé bruxellois à la recherche d’une main-d’œuvre motivé.

Huit vélos-cargos thématiques s’invitent ainsi dans toutes les manifestations bruxelloises pour présenter les métiers de la construction. “Nous sommes allés sur le marché de Jette lundi dernier, nous serons à Uckel’Air, au Gamescom fin septembre. L’idée est de présenter un métier (isolation, électricité, gros œuvre, chauffage, etc.), de proposer au public des ateliers, etc. Cet été, nous avons sensibilisé plus de 1000 personnes.”

Vous n’avez pas vu passer le vélo-cargo ? Pas grave. Construcity ouvre ses portes tous les mardis dès 9h à quiconque s’intéresse aux métiers de la construction. Il suffit de s’inscrire sur le site web ou, carrément, de pousser la porte de leurs bureaux, toujours le mardi 9h, situés au 45 de la rue Royale à Bruxelles. “Le public recevra une présentation des opportunités qu’offre notre secteur” et, si affinités, “un accompagnement individuel avec un conseiller”.