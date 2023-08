Insécurité à la gare du Midi: la police effectue à nouveau des contrôles supplémentaires (vidéo)

Pierre-Yves Dermagne (PS) plaide une légalisation du cannabis en Belgique : “Il faut sortir de l’hypocrisie”

Dans l'interview de rentrée qu'il accorde à L'Avenir, le vice-Premier ministre en charge de l’Économie et du Travail (PS) estime qu’il faut en finir avec la prohibition et que l’État devrait encadrer la vente de cannabis. Selon Pierre-Yves Dermagne, si la Belgique suivait l’exemple allemand, la vente contrôlée permettrait de générer de nouvelles recettes fiscales et, in fine, des moyens supplémentaires pour la police et la justice.