”Qui fera ensuite du 'Brussels bashing'?”: Nicole de Moor flinguée à Bruxelles après sa décision de ne plus accueillir les hommes seuls

Les associations craignent déjà une augmentation du nombre de sans-abri dans les rues, et singulièrement de Bruxelles. En pleine polémique sur la sécurité aux abords des gares, et de celle de Bruxelles-Midi en particulier, la décision de de Moor est loin d’être accueilli à bras ouverts par les membres de l’exécutif bruxellois.

guillement Le gouvernement De Croo laisse des milliers de migrants errer dans les rues où les gares de Bruxelles. Et qui fera ensuite du 'Brussels bashing'?

”Encore une fois, le fédéral renonce à assumer ses obligations d’héberger tous les demandeurs d’asile”, dénonce Bernard Clerfayt (DéFI) sur le réseau social X, anciennement Twitter. “Par cet abandon, le gouvernement De Croo laisse des milliers de migrants errer dans les rues où les gares de Bruxelles. Et qui fera ensuite du 'Brussels bashing'?”, s’interroge-t-il.

Selon le ministre Alain Maron (Ecolo), qui a également réagi sur X, “cette décision va engendrer un nouvel afflux de public en errance, sans prise en charge ni perspective. Avec des effets délétères à Bruxelles et pas qu’au Midi. Le Fédéral doit assumer ses responsabilités et obligations nationales et internationales.”

guillement Cette annonce est extrêmement problématique et une telle option n'est pas acceptable.

Même au sein du gouvernement fédéral, on grince des dents. “Cette annonce est extrêmement problématique et une telle option n’est pas acceptable”, répond le vice-Premier ministre Écolo Georges Gilkinet dans une réaction à Belga. “S’il faut évidemment assurer aux enfants et aux femmes un accueil digne de ce nom, l’État fédéral doit respecter ses obligations à l’égard de tous les candidats à l’asile. Des solutions doivent être trouvées pour mettre fin aux condamnations dont il est la cible et surtout pour faire en sorte qu’aucun demandeur d’asile ayant droit à l’accueil ne soit contraint à dormir dehors cet hiver.”

Pour le député fédéral d’opposition et ancien secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Theo Francken (N-VA), il n’y a aucune différence avec le quota quotidien de cinquante demandes par jour qu’il avait introduit à l’époque et pour lequel il a été retoqué par le Conseil d’État. À ses yeux, Nicole de Moor arrive trop tard avec sa mesure. “Sous le gouvernement Vivaldi, la Belgique est devenue le point noir européen de l’asile. Et, cerise sur le gâteau cynique, l’État de droit est violé quotidiennement. Quel échec douloureux.”