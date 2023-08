Seuls les encombrants ménagers sont acceptés : mobilier (armoires démontées, tables, fauteuils, miroirs, parasols...), petits appareils électroménagers et multimédia, outillage (tondeuses électriques, foreuses, tournevis électriques…), plastiques durs (jouets, seaux...), petits déchets chimiques ménagers (peintures, huiles de friture, piles et batteries...), frigolite blanche et propre (non-alimentaire), verre plat, lampes économiques, lampes LED, lampes fluorescentes (néons...)

Seront refusés : déchets résiduels (sacs blancs), déchets alimentaires (sacs orange), papiers-cartons (sacs jaunes), emballages PMC (sacs bleus) et déchets de jardin (sacs verts), bouteilles, bocaux et flacons en verre (bulles à verre), gros appareils électroménagers (machine à laver, four, réfrigérateur, etc.), solvants, acides, bases, mercure, seringues, déchets de construction (plâtre, briques, fenêtres, portes, poutres, éviers, roofing, planches...), terre, sable, charbon et suie, bonbonnes, bouteilles et cartouches de gaz, produits de laboratoire et substances radioactives, pièces automobiles et carburant, pneus de toute nature, déchets d’origine professionnelle (producteurs de déchets autres que ménagers), amiante (plaques, bacs de plantes, etc.).

Pour accéder au recypark mobile, il faut apporter sa carte d'identité afin de prouver que l'on est domicilié dans la commune. Les déchets doivent être triés par catégorie. Tandis qu'un véhicule ne peut contenir que 3 m3 de d'encombrants.

Voici où et quand le recypark mobile passera dans votre commune.