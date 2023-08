Désarmés, les gardes forestiers bruxellois déposent plainte auprès de Securex : “Alain Maron est en train de tuer la police de la forêt de Soignes”

Cette plainte est née de la volonté du gouvernement bruxellois, via le ministre en charge de BE Alain Maron (Ecolo) de faire passer l’arrêté officialisant l’interdiction du port d’armes aux gardes forestiers bruxellois avant la fin de la législature. L’arrêté en question est déjà passé en première lecture du gouvernement bruxellois. Le conflit entre les gardes forestiers et la direction de BE a des conséquences très concrètes.

Ainsi, depuis plusieurs mois déjà, la partie bruxelloise de la Forêt de Soignes ne fait plus l’objet de gardes nocturnes. Dépourvus de leurs armes de service, les gardes forestiers refusent de s’y rendre la nuit malgré les injonctions de leur direction d’y organiser des tournées nocturnes, ne mènent plus leurs missions de base telles que la lutte contre le braconnage, les incendies ou les rave parties. De même, les missions de lutte contre le braconnage de poissons ou d’oiseaux dans les étangs bruxellois gérés par BE ne sont plus menées. “Nous exerçons pourtant une fonction d’officier de police judiciaire, menons parfois des devoirs d’enquête, effectuons des perquisitions chez des gens”, explique le délégué CSC/AVC Etienne Collet. “Cet équipement assure la sécurité du personnel forestier, la sécurité du public et permet d’euthanasier rapidement les animaux blessés en forêt de Soignes, en conformité avec la loi sur le bien-être animal.”

Le désarmement des gardes forestiers est vécu “comme un désaveu total, entraîne une démotivation du personnel, une perte de sens”, poursuit Etienne Collet. “La direction semble ne pas connaître les réalités de terrain, prend des décisions radicales sans alternative crédible, ni dialogue avec le personnel. En nous demandant de mener des missions de police sans équipement adéquat, la direction met en danger la sécurité des gardes forestiers. On a l’impression qu’elle veut nous transformer en gardien de parc. Alain Maron est en train de tuer la police de la forêt.”