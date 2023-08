Toujours plus d’interventions pour des frelons asiatiques pour les pompiers bruxellois, qui demandent le recours aux firmes privées

Les nids de frelons asiatiques donnent de plus en plus de travail aux pompiers de Bruxelles. Les interventions en 2023 sont déjà à près du double de 2022. “Et les mois les plus chargés ne sont pas encore arrivés”. Les pompiers demandent une révision de leurs fonctions.