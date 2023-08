Le Bruxellois Giorgio est revenu de son tour du monde sur un vélo... de bois: "Je n’ai jamais été autant au top" (photos & vidéo)

Ce dimanche, plus d’une centaine de personnes attendaient au Parc du Cinquantenaire pour la joyeuse entrée du cycliste bruxellois de 24 ans. Famille, amis et aussi des fans qui ont suivi son parcours sur les réseaux sociaux et sa page World Wood Tour. “Je pensais qu’il n’y aurait que les bons copains”, s’étonne tout sourire le Bruxellois devant le radieux comité d’accueil.

"J’avais envie de me lancer dans mon épopée”

L’idée du tour du monde est née d’une envie, présente depuis l’enfance, de voyages lointains. “J’avais envie de me lancer dans mon épopée”, nous confie-t-il. Son frère Pietro a été un des premiers au courant de son idée : “j’étais un peu étonné oui… mais je l’ai directement soutenu.” Au point de faire plusieurs jours de voyage avec lui au début. “Je n’ai jamais eu peur. Mes parents peut-être un peu plus… Mais il était bien préparé.”

Le périple avait débuté le 7 août 2022 du Parc du Cinquantenaire. Direction l’est : le sportif a traversé l’Europe jusqu’aux portes de l’Asie. Après la Turquie, l’Iran, le Pakistan, l’Inde, le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, la Malaise, l’Australie, la Nouvelle-Zélande. “Puis je suis allé au Chili. J’ai traversé les Andes à travers l’Argentine, la Bolivie, le Pérou, l’Équateur, et la Colombie. Puis là j’ai pris un bateau qui m’a amené à Faro au Portugal.”

Sa préférence ? “Humainement parlant, le Moyen-Orient. En termes de paysages, je dirais l’Amérique du Sud. Mais tout était exceptionnel.” Des problèmes sur les chemins des quatre coins du monde ? “En vrai danger jamais. Mais il y a eu des moments plus difficiles que d’autres. J’ai dû baragouiner pour me sortir de situations.” Un exemple, qui fait désormais sourire le cycliste : “j’ai dormi dans une cellule au Pakistan.”

"Premier tour du monde sur un vélo en bois"

Le choix d’un vélo de bois est tout sauf anecdotique. Il revêt, aux yeux du Bruxellois, une dimension écologique… et permet de rentrer dans l’histoire. “C’est le premier tour du monde sur un vélo en bois.” Confectionné avec du bois de forêt de Soignes, le vélo de la marque belge Zafi a tenu bon au fil des continents, des paysages arides de l’Australie et des montagnes américaines : “c’est un vélo fait pour ceux qui veulent faire de longues distances. Je passais de temps en temps 8 à 12 heures par jour sur mon vélo. Et c’est un vélo très confortable.” Notons que le voyage a été couplé d’une levée de fonds au profit de “Mécénat Chirurgie Cardiaque”, actif dans la lutte contre les maladies cardiaques infantiles.

Et maintenant, une fois le cuissard ôté ? “La première chose que je vais faire en rentrant chez moi ? Faire des câlins à ma famille et me reposer un peu, je pense… même si je ne me sens pas tellement fatigué. Mais probablement mon corps l’est.”