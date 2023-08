Cette fin d’été 2023 marque par ailleurs un aboutissement important pour la centaine de brasseurs ayant pris part au projet : l’inauguration le samedi 9 septembre du Belgian Beer World dans la Bourse de Bruxelles. Soit à peine deux mois plus tard que prévu. Voilà plus de dix ans que les brasseurs et la Ville évoquent ce “temple de la bière” dans la Bourse. C’est désormais chose faite.

Le site internet du Belgian Beer World pointe quelques atouts de ce centre d’expérience interactif s’étendant sur 12.000 mètres carrés. Le volet historique sera bien sûr abordé, notamment au travers de récits insolites. Le processus de fabrication du breuvage sera détaillé, avec des ateliers multisensoriels permettant d’approcher au mieux la multitude d’arômes et de saveurs de la bière. Exportées aux quatre coins de la terre, la bière belge et son influence dans le monde constitueront un autre chapitre.

Au terme, de cette expérience “authentique et high-tech”, le visiteur aura probablement l’eau à la bouche et il pourra se diriger vers le bar installé sur le toit de l’emblématique bâtiment, offrant une terrasse de 350 mètres carrés. La scénographie du Belgian Beer World a demandé un budget de 10 millions d’euros.

La 23e édition du Week-end de la bière belge se tiendra, elle, du vendredi 1er au dimanche 3 septembre sur la Grand-Place. L’entrée au site est gratuite et les 49 brasseurs présents proposeront des breuvages à des prix variés, servis dans des verres à dégustation (15 centilitres).