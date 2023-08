Le plan Good Move du Pentagone bruxellois fête son premier anniversaire : voici les résultats des comptages (infographie et vidéo)

Quelques semaines auparavant, Anderlecht s’était lancé dans un plan similaire à Cureghem. Après pétitions, contestations et vandalisme, le Good Move anderlechtois a été mis aux oubliettes. Un destin fondamentalement différent du plan Pentagone qui, malgré les critiques, a tenu et s’est désormais pérennisé.

La première bougie du plan soufflée, l’échevin Bart Dhondt (Groen), tout sourire, dit n’avoir “aucun regret”. “C’est une mesure basculante oui, comme le piétonnier. Il n’y a pas moins de personnes dans le centre-ville, au contraire. La ville vit et Bruxelles attire. Avec ce plan, on a réussi à améliorer la qualité de vie des riverains du Pentagone. Rue du Marché aux Porcs par exemple, on a une diminution de 67 % du trafic, avec 1.158 voitures en moins aux heures de pointe. Ce qu’on fait à Bruxelles, Paris, Copenhague et d’autres grandes villes le font et repartagent leur espace public.”

Quartier Dansaert, le symbole “Good Move”

L’évaluation complète du plan Good Move, avec aussi les impacts sur la qualité de l’air et le bruit, est attendue pour octobre. Mais les premiers comptages sont déjà tombés. Des relevés ont été faits le 26 octobre 2021 (dix mois avant le plan), le 8 novembre 2022 (trois mois après) et le 23 juin 2023 (dix mois après) aux heures de pointe (entre 8h et 9h, et entre 17h et 18h).

Evaluation Good Move, un an après l'installation. ©IPM Graphics

Entre octobre 2021 et juin 2023, le trafic a baissé de 27 % au sein du Pentagone, et de 20 % aux carrefours d’entrée de la Petite Ceinture. C’est à Yser que le trafic entrant a été le plus réduit, depuis l’installation des “filtres” quai du Commerce : -54 % de trafic entrant-sortant au carrefour de la Ceinture avec le quai du Commerce, et -61 % avec le boulevard de Dixmude. Forte diminution enregistrée également aux entrées via le boulevard Pacheco, la porte d’Anderlecht et la rue de Cureghem.

À l’intérieur du Pentagone, c’est dans le quartier Dansaert que le trafic a le plus baissé. Baisse significative aussi rue Royale, où l’axe a pour rappel été coupé à la circulation automobile au niveau du parc.

Seuls quelques endroits ont enregistré une hausse de trafic, mais infime au regard des baisses. Parmi eux, le carrefour Ducale-Palais et les entrées de la Petite Ceinture via la rue Locquenghien, le boulevard Lemonnier, la place des Barricades et la rue de Louvain. D’après les données Tom-Tom, le temps de parcours n’a pas sensiblement évolué.

Evaluation du plan Good Move Pentagone, un an après. ©D.R.

Evaluation du plan Good Move Pentagone, un an après. ©D.R.

Forte augmentation des cyclistes

Impact du plan ou non, le nombre des cyclistes a fortement augmenté dans le centre-ville bruxellois en l’espace de quelques mois. Entre les deux comptages de 2021 et 2023, le nombre de deux-roues a en effet augmenté de 35 % à l’intérieur de la Petite Ceinture.

Avec du recul, quid de la “méthode Good Move” ? Nombreux commerçants et riverains sont en effet montés au créneau pour dénoncer un déficit d’information à la mise en place du plan. Une critique que l’échevin balaie en citant entre autres les 90 réunions préalables. “On a fait preuve d’ouverture. Rue du Marais par exemple, on a fait des changements. Actuellement, nous ne recevons presque plus de questions.”

À Haren, un petit plan Good Move se met en place. Et après 2024 ? “On a envie de continuer”, ne cache pas Bart Dhondt, tout en laissant planer le mystère sur les prochains quartiers visés.