La toiture d’une maison s’embrase boulevard Emile Bockstael

La toiture d’une maison située sur le boulevard Emile Bockstael, à Laeken, a pris feu ce matin, vers 10h45. Sur place, les pompiers bruxellois ont constaté que l’incendie était pleinement développé. La toiture et le grenier sont complètement sinistrés. Les combles et le 2e étage sont inhabitables, pas le rez-de-chaussée. L’incendie est d’origine accidentelle et n’a pas fait de blessés, commente le Siamu. Qui a dû faire appel à deux autopompes, deux auto-échelles, le Smur et un véhicule de décontamination.