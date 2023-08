Et une, et deux, et trois versions: le projet immobilier Lebeau au Sablon revient à l’enquête publique, sans tour et sans hôtel

Dans sa nouvelle version, actuellement à l’enquête publique jusqu’au 14 septembre, le promoteur est allé plus loin que les conditions demandées. Finie, la destruction programmée du bâtiment actuel place la Justice, on passera à une rénovation. La tour qui aurait pu, selon la commission de concertation, atteindre 10 étages, restera à son gabarit actuel de 7 étages, plus bas que la Bibliothèque royale voisine. Immobel en abandonne aussi l’affectation initialement prévue. La volonté de mettre un hôtel dans cette tour avait suscité quelques levées de boucliers notamment de la part de riverains qui ne voyaient pas l’utilité d’un établissement de ce type dans le quartier. Immobel a donc décidé de laisser tomber l’hôtel et d’installer en lieu et place des bureaux.

©D.R.

Les autres parties du projet restent globalement inchangées. On parle maintenant de 64 logements sur l’îlot au lieu de 65 dans la version étudiée fin 2022. Les rez-de-chaussée commerçants sont maintenus. Le nombre de place de stationnement est toutefois réduit de 190 à 158. Pour rappel, ce parking doit être mutualisé et ouvert à d’autres automobilistes que les usagers et habitants de l’îlot.

”Finalement avec ces nouveaux plans, on passe à 77 % de rénovation des bâtiments existants contre 55 % dans la précédente version. Seul l’immeuble Lebeau sera constitué de constructions neuves pour les logements, précise le promoteur. Les futurs bâtiments comporteront un grand jardin intérieur et plusieurs toits verts.”

©D.R.

Au niveau des gabarits, “on ne change pas la skyline. Le long de la rue Lebeau, qui accueillera des logements, la hauteur maximale des bâtiments neufs ne dépassera pas celle du bâtiment actuel et les vis-à-vis seront réduits grâce à un système d’étage en retrait du front de rue.”

Le promoteur espère obtenir sont permis au premier quadrimestre 2024 pour un lancement du chantier mi 2024. Une séance d’information sur le projet se tiendra le 24 août prochain.