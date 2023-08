”Il y a un corps dans une cabine WC de chantier” : triste spectacle dans le centre-ville de Bruxelles (VIDÉO)

Il s’est inquiété. “J’ai attendu un moment pour m’assurer que les pieds ne bougeaient pas.”

De sorte que le trentenaire acquérait une certitude. “Cet homme était mourant, sans doute décédé”.

En partie exposé au soleil, le corps gisait sur le dos, une main sur le ventre, sans signe de respiration, “en état de mort apparente.”

Persuadé qu’il était trop tard et renonçant à l’idée d’approcher plus près, Abdel alertait les secours. “Ils sont arrivés très vite. En dix minutes, l’ambulance était là “.

L’homme n’avait pas bougé. Près du corps, on pouvait voir des seringues.

La personne a été prise en charge après que les ambulanciers ont constaté qu’elle était “défoncée au crack”. Elle avait choisi une cabine WC de chantier qu’on ne décrira pas : “Même les ouvriers n’osent plus y aller”.

Abdel veut alerter. “Avec la station de métro Yser où l’on trouve les dealers et le Parc Maximilien où l’on voit les toxicomanes, le quartier est devenu un repoussoir. Et en face, la prostitution est revenue dans le quartier Alhambra avec de très jeunes filles sur le trottoir”. Dans le même temps, les gosses vont jouer dans le parc, des patients sortent de la clinique proche, de même que les clients d’une salle de fitness. On détourne le regard et l’on passe chemin. À quelques centaines de mètres de la place de Brouckère. D’autres, comme Abdel, s’indignent de voir cela, refusent de banaliser et alertent les secours à la vue d’une personne en danger.