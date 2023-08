Flagey : Deux jeunes à trottinette tirent “au pistolet à billes” dans l’œil d’un chauffeur de bus en train de rouler

Les conséquences auraient pu être bien plus dramatiques. Aux alentours de 21 h 30 ce lundi soir, entre les arrêts Flagey et Étangs d’Ixelles, deux jeunes à trottinette arrivent au niveau de la fenêtre d’un conducteur du bus 71. Ils décident de tirer avec un “pistolet à billes” dans la fenêtre ouverte du bus. Ils blessent alors l’agent de la Stib à l’œil. Le bus était en train de rouler. Malgré sa blessure, le chauffeur parvient à freiner. Aucune collision n’a eu lieu et aucun passager n’a été blessé.