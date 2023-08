Réouverture du Ring est de Bruxelles à 20h00 après la fin des travaux de Waterloo

"Les dernières opérations se sont terminées ce dimanche à 17h00, et la signalisation qui avait été mise en place pour la fermeture va être retirée à partir de 18h00. Toutes les opérations qui avaient été planifiées ont pu se dérouler sans aléas, et les conditions météorologiques ont permis aux équipes de travailler à une cadence soutenue. On pourra rouvrir la portion concernée du Ring à 20h00 ce dimanche", confirme Héloïse Wynandy, pour la Sofico.

Ce week-end de fermeture totale du R0 a permis l'asphaltage de la portion située entre Waterloo et la limite de la région flamande, mais il s'inscrit dans un chantier plus large, attribué pour 3 millions d'euros.

L'objectif de la Sofico et du SPW Mobilité est en effet de réhabiliter les bandes menant à Bruxelles du R0 sur 7 km entre Braine-l'Alleud et Groenendael, avec également la création d'une bande supplémentaire entre les accès Mont-Saint-Jean et Waterloo, et un changement de la courbure de la bretelle "Butte du Lion". L'objectif est de boucler l'ensemble de ce chantier avant la rentrée scolaire, ce qui occasionnera sans doute d'autres fermetures à la circulation lors des deux prochains week-ends.