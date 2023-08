Grève au Delhaize du Westland Shopping Center : la CNE va porter plainte contre la direction, qui reste inflexible

Le conflit entre les employés du Delhaize du Westland Shopping Center à Anderlecht et la haute direction de l’enseigne risque de franchir une nouvelle étape. Après l’arrêt de travail des employés, ce matin et jusqu’à 20h ce soir, suite au licenciement d’un membre du personnel, la CNE va porter plainte au tribunal du travail et contre la direction de Delhaize, annonce le délégué CNE itinérant pour Delhaize Sacha Teenaerts. “On ne dit pas qu’il ne méritait pas un blâme mais nous estimons que la sanction est disproportionnée par rapport à la situation. Dans le groupe, c’est celui qui en a fait le moins qui ramasse le plus. Ceci alors que cet employé n’a jamais reçu aucun blâme ni été sanctionné en trente ans de carrière.”