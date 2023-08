Drame à Ganshoren : pas de suppression des deux derniers passages à niveau bruxellois “à court ou moyen terme”, au dam des communes, “il y a urgence”

Passage à niveau rue Vanderveken. ©Google Street View

Passage à niveau rue Nestor Martin. ©Google Street View

Conformément à son habituelle position à ce sujet, Infrabel assure vouloir les supprimer à terme. Mais au niveau des communes du nord-ouest, la patience a atteint ses limites. “Il faut mettre le turbo”, déplore Christian Lamouline (Les Engagés), bourgmestre de Berchem, qui va incessamment reconvoquer une réunion à ce sujet. “Il faut débloquer des crédits pour sécuriser ces endroits.” Un appel soutenu par le mayeur ganshorenois Jean-Paul Van Laethem (LE). “Il y a urgence. On ne veut pas attendre des années. L’actualité récente montre que c’est une priorité.”

Des culs-de-sac ? Impensables pour les communes

Mais que faire avec ces passages ? La solution simple et peu coûteuse consisterait à couper les voiries et mettre les rues en culs-de-sac. Une option que rejettent catégoriquement Lamouline et Van Laethem.

Selon le Berchemois, un tunnel constitue “la seule option” pour le passage rue Nestor Martin. “Il n’y a pas 36 solutions.” Avec éventuellement un passage alterné avec des feux si la largeur s’avère insuffisante. Pour Ganshoren, l’option d’un tunnel est aussi réclamée.

Dans le passé, un dossier conjoint avait été introduit pour les deux passages. Mais la procédure s’était perdue dans les méandres administratifs, au point de tomber à l’eau. Et depuis, les choses n’avancent guère.

Contacté, Infrabel nous confirme : “Ces suppressions ne seront pas concrétisées à court ou moyen terme”, commente le porte-parole, qui rappelle que quatre autres passages ont été supprimés ces dernières années (trois à Jette et celui de la gare de Berchem).

Les deux infrastructures restantes sont, selon l’organisme fédéral, plus complexes à résoudre car “plus imbriquées dans le tissu urbain”. Des explications qui ne satisfont pas les communes, qui réclament qu’Infrabel “prenne ses responsabilités”…