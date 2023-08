"Une vraie bulle d’oxygène" : une journée des enfants malades sur la Foire du Midi qui "rend la maladie un peu plus belle" (PHOTOS)

Venues des Ardennes avec l’association Gesed, elles profitent pour la deuxième année de l’événement. “Ça lui permet de voir les autres enfants atteints du même syndrome qu’elle et de s’amuser. Pour nous, ça fait énormément plaisir de voir toutes ses personnes, de retrouver les gens de l’association dans ce cadre. D’habitude ils nous aident plutôt pour les papiers. Pour les frères et sœur aussi c’est génial. Il ne faut pas oublier que la maladie touche aussi les proches.”

C’est bien là tout l’objectif de l’évènement : “offrir un moment d’évasion en rendant accessible la foire à tous”, se félicite l’échevin bruxellois Fabian Maingain (Défi). Si les forains invitent, c’est notamment la ville qui gère l’aspect logistique de ce “moment essentiel.”

Essentiel aussi après la maladie. Aurore est venue de la Louvière avec ses enfants, Florine et Quentin. À 8 ans le jeune garçon a été atteint d’un lymphome de burkitt. Le tout en plein covid. “Ça a été très compliqué, on ne pouvait pas aller le voir à deux dans sa chambre d’hôpital par exemple.” Aujourd’hui, à 10 ans, Quentin est guéri mais l’association Ohana continue d’accompagner la famille. “Il a aussi eu droit à son vœu avec l’association Make a Wish (également présente pour la journée sur la foire). On a pu profiter de Disney comme jamais on n’aurait pu l’imaginer. C’est bizarre à dire mais ce genre d’activité, ça rend la maladie un peu plus belle, ça les fait se sentir chanceux malgré la situation.”

En tout cas les enfants, ont ramené le soleil avec eux sur la foire pour le plus grand plaisir des forains. “C’est notre travail de rendre les gens heureux, et tout le monde sans exception,” se réjouit Patrick de Corte à quelques minutes du début de l’événement.

Quentin lui est indéboulonnable sur le siège de son attraction alors que sa petite sœur trépigne de tester la pêche au canard. C’est la première fois pour la famille de La Louvière à la foire du midi et Florine ne sait plus ou donner de la tête, “c’est super ici.”

Les enfants étaient accompagnés par 138 personnes mais aussi par les parrain et marraine de la foire DJ Daddy K et la volleyeuse Britt Herbots. Cette dernière est d’ailleurs venue accompagnée de ses coéquipières de l’équipe nationale, les Yellow Tigers. “Ces enfants ont tous des rêves magnifiques. Nous en tant que sportives on essaie d’atteindre les nôtres aussi, alors ça rapproche. C’est super de pouvoir être ici avec eux. Britt Herbots, habituée de la foire de Saint-Trond, s’est bien acclimatée à celle de Bruxelles enchaînant les manèges à sensations avec les jeunes.

Habituée des sensations fortes, l’équipe des motards de Bikers For Children était aussi de la partie. Les bikers de l’association qui organise des événements au profit des enfants “pas gâtés par la vie” étaient cette fois le pied à terre, parfois émus devant les enfants qui n’ont pas perdu une seconde pour rider les attractions.

