Un nouveau Comedy Club à Saint-Gilles : le Petit Kings débarque rue Moris (VIDÉO)

”À Bruxelles contrairement, à Paris ou à Montréal par exemple, on n’a pas une véritable échelle de progression pour le stand up”, poursuit Nikoz. “Une petite salle pour commencer puis une plus grande et une encore plus grande… On est directement dans le grand bain.” Cédric Vantroyen gérant, du Kings rejoint les artistes : “c’est plus facile de jouer devant 14 personnes dans une salle de 30 que devant 14 personnes dans une salle de 65. Il y a moins la pression pour remplir. Et là les artistes pourront jouer plus souvent et donc devenir meilleurs. On a voulu se baser sur le modèle de La petite loge à Paris. Il y a un retard à rattraper à Bruxelles. L’offre et la demande sont là. On a déjà dû refuser des artistes pour la programmation du Petit Kings et au Grand Kings pour le public, on a un taux de remplissage de 95 %.” D’ailleurs, pour 2024, un projet d’extension de 65 à 90 places est dans le pipe pour le club ixellois.

©JC Guillaume

Pour l’ambiance, on reste dans le thème Comedy Club : un bar, pas de loges, etc. Bref, juste ce qu’il faut pour monter sur scène et partager. Côté programmation, le Petit Kings suivra la ligne du grand : “des spectacles avec du fond.” “C’est pas parce qu’on est dans Comedy Club que tout est drôle. Les réflexions et attitudes racistes, sexistes, LBGTQIA + phobes et plus généralement peu respectueuses des personnes les plus vulnérables, si t’en as, tu les gardes dans ton larynx et tu vas les faire au congrès d’Eric Zemmour. Et si tu les fais sur scène, t’as intérêt à être très marrant.e,” peut-on lire dans la charte du Kings qui sera aussi appliqué au Petit.

Le Petit Kings se lancera dans le grand bain le 1er septembre avec un week-end remplit d’événements et la présentation de la saison. Suivront chaque soir deux spectacles à 13 euros chacun. On ne vous en montrera pas davantage sur le lieu, les nouveaux occupants compte bien garder un peu de suspense avant de lever de rideau. Petite exclusivité des coulisses : Juan et Nikoz, en plus de leur talent pour l’humour, vont développer une vraie maîtrise des pinceaux et autre rouleau de peinture.