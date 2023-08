"Des équipes de notre zone sont intervenues mercredi soir vers 21h35 pour une bagarre entre deux personnes dans la rue Verbist à Saint-Josse-ten-Noode", a expliqué la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Nord, Mélanie Massoz. "Sur place, elles ont trouvé un homme d'une vingtaine d'années blessé à la jambe et lui ont prodigué les premiers soins en attendant les secours. La victime a ensuite été transportée à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger".

La police a mis en place un périmètre de sécurité pour procéder aux constatations et au relevé d'indices. Une enquête sur la cause et les circonstances exactes des faits est en cours.