Il est coupé, le Meyboom a entamé sa joyeuse procession dans Bruxelles : “un beau cette année” (PHOTOS ET VIDEO)

Avant d’aller couper l’” arbre de joie” qui sera planté dans le cœur de Bruxelles, les folkloristes de rouge vêtu déjeunent. À la carte, un plat unique : une omelette au lard. “C’est une tradition, et elle est bien respectée”, se réjouit Alain, membre des Compagnons de Saint-Laurent.

À 7h30, le quartier se réveille et les “Bûûm” quittent la place des Chasseurs Ardennais en car. Direction le Bois de la Cambre pour couper l’arbre. Le spécimen avait été sélectionné la semaine passée. “Un beau cette année, un gros”, s’étonne un participant. “En plus avec la pluie de ces derniers jours, il est lourd.”

Après quelques coups de tronçonneuse, le hêtre est au sol. Les branches trop grosses sont retirées… et hop ! Une vingtaine de porteurs soulève le tronc. “Les manœuvres ne sont pas faciles car il y a plein d’arbres dans le chemin.”

Placé dans le camion, l’arbre a alors entamé sa procession à Etterbeek, Saint-Josse et Schaerbeek. “Des communes historiques”, nous raconte Jan Brusten, président des Compagnons de Saint-Laurent. “Le Meyboom est une tradition du quartier des Bas-Fonds. Mais beaucoup d’habitants ont dû déménager et sont partis dans ces communes à proximité, où les loyers étaient à l’époque encore abordables.”

Après la joyeuse procession, l’arbre sera présenté à 14h à la Grand-Place de Bruxelles, avant d’entamer son ultime procession vers l’angle de la rue du Marais et de la rue des Sables. Endroit spécifique où le Meyboom devra être planté… avant 17h comme l’impose la tradition.

”À Louvain, ils plantent aussi un Meyboom. Si on n’arrive pas à la planter à temps, c’est eux qui reçoivent le privilège”, raconte Jean-Bernard, amoureux de folklore. La tradition remonte pour rappel à 1213 et la victoire des Bruxellois contre des Louvanistes aux portes de la ville. En guise de reconnaissance, le “privilège” a été accordé aux Compagnons de Saint-Laurent, qui depuis plus de 700 ans le perpétue.