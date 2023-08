Pour la journée internationale du chat, “on a dû refuser des abandons par manque de place”

”Ça me brise le cœur.” Triste constat au refuge Veeweyde. En ce 8 août journée international du chat, le refuge a dû refuser deux abandons de petits félins faute de place. “Je me demande toujours où ses animaux vont finir,” déplore le président du refuge anderlechtois, Gaëtan Van Goidsenhoven. Actuellement en travaux, le refuge ne peut plus accueillir tous les abandons. “Évidemment on réoriente vers d’autres refuges mais ils ont le même problème que nous. Ces chats risquent de finir sur un terrain vague. On n’a même pas pu voir s’ils sont stérilisés ou pas. Le nombre de refus explose.”