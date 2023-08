Quartier Nord de Bruxelles : un pas en avant pour le projet Livin, tour de 29 étages voisine du WTC III

Befimmo compte intégrer une nouvelle tour nommée Livin, de 29 étages à côté de cette WTC III. Les deux tours, malgré leur même nombre d’étages, seront séparés de quelques mètres de hauteur (111 mètres pour Linvin contre 102 pour la WTC III).

Bientôt une voisine pour la tour WTC III ? Befimmo poursuit son installation dans les quartiers nord avec un nouveau projet à 29 étages ©D.R.

Pour ce projet, Beefimmo entend rénover le socle commun avec la WTC III et y aménager un café et des bureaux. Sur le toit de cet espace de trois étages, Befimmo compte implanter un jardin accessible au public avec des pavillons pour des réceptions, une salle d’une cinquantaine de places pour des événements socio-culturels, une serre ainsi qu’un restaurant.

La nouvelle version du projet prévoit aussi un petit bloc sur le toit de ce socle avec 1.900 m2 de logements repartis en 16 habitations. Au 15e étage de la tour qui prendra place sur le socle, le promoteur entend installer un belvédère avec un restaurant, offrant ainsi une vue panoramique sur le quartier. Befimmo propose ici un projet de 47.000 m2 de bureaux et précise que la conception des étages 4 à 15 (entre le socle et le belvédère) est prévue pour faciliter la reconversion des bureaux en logements si nécessaire.

Nos confrères de L’Écho relèvent que la commission de concertation qui réunit les administrations régionales et communales en charge de l’urbanisme et de l’environnement vient de rendre un avis sur ce projet. Dans le document, on peut constater que la commission a rendu un avis favorable tant pour la demande de permis tant pour l’aspect urbanistique qu’environnementale.

Toutefois, la commission pose quelques conditions : Belfimmo doit entre autres davantage justifier la possibilité de reconversion des espaces bureaux en logements mais aussi clarifier les modalités d’accès au jardin sur le toit du socle pour que celui-ci soit bien accessible au public indépendant des bureaux de même que pour le fonctionnement de la salle, répertoriée comme équipement d’intérêt collectif.

Parmi la liste de conditions, rien ne remet foncièrement en question le projet qui est particulièrement critiqué par certaines associations comme l’Arau ou IEB. Elles dénonçaient notamment dans nos colonnes une part bien trop importante de la surface de bureau par rapport au logement.