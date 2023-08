The Weeknd au stade roi Baudouin à Bruxelles: un show grandiose qu'on n'oubliera pas de sitôt (vidéos)

En 120 minutes, le Canadien a interprété trente-cinq morceaux. Des hits ("Take My Breath", "Starboy", "After Hours", "I Feel It Coming", "Die For You", "The Hills", "Blinding Lights"), mais aussi des titre moins évidents.