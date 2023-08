Du nouveau à Mini-Europe : le modèle réduit du trois-mâts HMS Endeavour a été inauguré ce mercredi dans le parc bruxellois

La miniature mesure plus de 1,70 mètre de long pour 1,70 mètre de haut. Ivan Liénard a commencé à travailler sur le projet en 2021. Les milliers de pièces imprimées en 3D ont été soigneusement assemblées sur base des dessins et des plans du HMS Endeavour. La coque du navire à elle seule a nécessité plus de 140 heures d'impression en continu. Au total, la construction du modèle réduit s'est étalée sur plus d'un an et demi.

Thierry Meeus, directeur de Mini-Europe, s'est réjoui de la donation de M.Liénard. "Nous sommes fiers de pouvoir désormais présenter ce navire à nos visiteurs. C'est certainement l'une des plus belles reproductions miniatures de notre parc. L'Endeavour représente un épisode important de l'histoire européenne : au cours de ses voyages, James Cook a cartographié la Nouvelle-Zélande et l'Australie, apportant ainsi à l'Europe un ensemble de connaissances sur ces pays, mais ouvrant également la voie à leur colonisation. L'impact de ces voyages se ressent encore aujourd'hui".

En 1769, le HMS Endeavour part de Plymouth pour son voyage inaugural. Le navire transportant 94 membres d'équipage fait escale à Madère et Rio de Janeiro avant de passer le Cap Horn pour débarquer à Tahiti. Le bateau navigue ensuite vers la Polynésie française, la Nouvelle-Zélande puis l'Australie avant de revenir en Angleterre en 1771. Le HMS Endeavour a aussi été brièvement déployé pendant la Révolution américaine, pour le transport des troupes anglaises vers le Nouveau Monde. Le navire a été sabordé pour le blocus de la baie de Narragansett, à Rhode Island, en 1778.

Le navire de James Cook en dit long sur le colonialisme. À la fois sur son aspect brutal, mais aussi sur ses apports positifs aux populations", a expliqué M. Meeus. "La colonisation anglaise de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande n'a eu lieu qu'après que Cook a cartographié le continent lors de ses voyages à bord du HMS Endeavour."