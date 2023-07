La zone de police Montgomery mène sept perquisitions simultanément et découvre 50 kg de résine de cannabis, 26 000 euros et une arme à feu

Les enquêteurs remontent alors la piste “d’un réseau conséquent de trafiquants de stupéfiants, tant de marihuana que de cocaïne.” Un mandat a été délivré pour une opération de sept perquisitions simultanées. Elles ont été menées le 25 juillet dernier. Lors de l’opération, quatre suspects ont été interceptés. Les policiers ont également découvert environ 50 kg de résine de cannabis, 500 g de marihuana, un kilo de cocaïne, 26 000 euros, une arme à feu prête à l’emploi et des munitions et quatre voitures.

”Les quatre suspects ont été mis à disposition du Juge d’Instruction à Bruxelles. Un cinquième suspect s’est présenté à la police le lendemain et a également été mis à la disposition du juge d’instruction, précise la zone. Une personne a été placée sous mandat d’arrêt pour vente de stupéfiants. Elle nie toute implication dans les faits. Deux autres personnes ont été libérées sous conditions après inculpation de vente de stupéfiants (l’une nie et l’autre reconnaît les faits). Une personne n’a pas été inculpée et la cinquième a été inculpée de détention de stupéfiants.”