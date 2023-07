Le projet dingue de Stéphane De Greef : il pédale dans toutes les rues de Bruxelles pour créer l’alternative cycliste à Google Street View

”Je suis passé sur toutes les routes. Ça correspond à 4.500 kilomètres et 600.000 images”, évalue-t-il. “À raison d’une image toutes les deux secondes, faites le calcul”. On l’a fait : ses prises de vue lui ont demandé 333 heures de vélo. Soit près de 28 jours entiers en selle, à raison de 12h par jour. On ne compte pas ici l’élaboration des itinéraires, savamment programmés sur le GPS de son smartphone pour ne pas multiplier les allers-retours sur les mêmes segments. “J’ai une passion pour les cartes, l’exploration, les trucs que personne n’a fait avant. Et je suis à fond dans tout ce que je lance”.

Cette carte de Bruxelles à 360° a exigé 4.500 km et 600.000 images. ©Stéphane De Greef - Mapillary - CC BY-NC 4.0

Stéphane De Greef et son inséparable GoPro. ©EdA - Julien Rensonnet

La GoPro vissée sur le casque, Stéphane De Greef a roulé dans les rues, les avenues, les nouvelles pistes cyclables de la Petite Ceinture. Mais aussi sur le piétonnier du centre, dans les ruelles en cul-de-sac, sur les drèves de la forêt de Soignes ou la dolomie des espaces verts “où le vélo est permis”. Et surtout où les voitures ne passent pas. Comme à l’Abbaye de La Cambre, emblématique de la démarche. L’idée, généreuse, est d’enrichir la cartographie de la capitale à l’attention des oubliés de Google. “C’est une photographie de la région bruxelloise au niveau du sol, non pas du point de vue d’une bagnole au milieu de la route mais de celui du cycliste. On parle donc du vélo, mais aussi des piétons”. Les milliers d’images captées sont uploadées sur le site participatif Mapillary, que Stéphane De Greef compare à un “Google Street View indépendant et participatif”. Elles y épousent les cartes en open data d’OpenStreetMap, lui-même “un Wikipédia de la cartographie”.

Le campus de la Plaine de l'ULB, le parc Duden, la forêt de Soignes ou l'abbaye de La Cambre: aucun espace vert invisible sur Google Street View n'échappe à Stéphane De Greef. ©Stéphane De Greef - Mapillary - CC BY-NC 4.0

Résultat : “un outil pour repérer les lieux à l’avance, du point de vue du cycliste ou du piéton. On peut se rendre compte si un trajet nous correspond, s’il fonctionnera aussi avec de jeunes enfants parce qu’il y a l’infrastructure cycliste séparée, si des arceaux à vélo existent près de la destination, si un bâtiment public dispose de rampes pour les PMR, s’il y a un passage piéton, si des poubelles, boîtes électriques ou lampadaires bloquent les trottoirs…” Ces infos, traitées automatiquement par les robots de Mapillary quand les images sont intégrées, sont peu ou pas lisibles sur Google Street View, pensé pour les automobilistes. “Et qui n’est parfois pas à jour depuis 2010”. Les gigas de données sont aussi exploités par les apps de guidage comme Strava, Komoot, BikeCitizen ou les GPS Garmin.

Stéphane De Greef. ©EdA - Julien Rensonnet

”Une honte”

Ce voyage autour de sa chambre a permis à Stéphane De Greef d’explorer Bruxelles. “Je connaissais mieux la jungle du Panama et les temples d’Angkor” (lire cadrée), rigole l’aventurier du tarmac ocre. “J’ai découvert Ganshoren, Neder-Over-Heembeek… Des dizaines d’espaces verts, de chouettes jardins où pique-niquer, des plaines de jeu… Des raccourcis aussi, comme la réouverture du tunnel cycliste sous le ring, à la drève de Bonne Odeur, entre Overijse et Watermael-Boitsfort”. Le revers de la médaille ne passe pas inaperçu. “J’ai eu des frayeurs à Evere et Anderlecht, ou en remontant depuis le canal à Vilvorde. Des zones horriblement dangereuses. Des chaussées sans aucune infrastructure cycliste. Ou la passerelle de la gare de Berchem, cassée à peine quelques mois après l’inauguration, avec ses rampes à vélo si raides et inaccessibles aux PMR. Une honte”.

Évidemment, la carte est obsolète à peine terminée. De nouvelles pistes ou rues cyclables apparaissent chaque jour ou presque. “La rue Dansaert peinte en jaune y est déjà”, glisse le stakhanoviste de la géolocalisation, qui y est passé le 3 juillet. “Il faudra mettre à jour. Je le ferai peut-être. En tout cas, aujourd’hui, quand quelqu’un me donne son adresse, je peux dire que je connais. 'Ah oui, oui, ta rue, j’y suis déjà passé !'”

L'abbaye de La Cambre, une drève de la forêt de Soignes, le parc du Peterbos à Anderlecht ou le parc de la Senne à cheval sur Schaerbeek et Bruxelles: ces points de vue signé Stéphane de Greef sur Mapillary sont invisibles dans Google Street View. ©Stéphane De Greef - Mapillary - CC BY-NC 4.0

Stéphane De Greef sait que sa carte de Bruxelles à 360° est obsolète à peine terminée. "Je recommencerai peut-être..." ©EdA - Julien Rensonnet

Ruines, insectes et vélo

Stéphane De Greef entame ce colossal road-trip dans les 162,4km2 de Bruxelles en 2022. Le globe-trotter n’est pas coutumier de tels mouchoirs de poche, lui que son expérience appelle dans les grands espaces. “Je suis Carolo. En 2000, je suis diplômé à Gembloux comme ingénieur en environnement. Je passe 15 ans en Asie du Sud-Est, Amérique Latine et Afrique. Je suis chargé de gestion de l’information, de cartographie. Je travaille dans l’humanitaire ou pour des gestionnaires de parcs naturels”. Ce qui l’amène à opérer dans des fouilles archéologiques, mais aussi les zones de guerre, où son expertise en géolocalisation est utile dans le déminage des mines antipersonnel. On s’étonne à peine quand il nous avoue qu’il se rêvait en Indiana Jones quand il était petit.

Stéphane De Greef. ©EdA - Julien Rensonnet

”Je suis aussi entomologiste. En 2019, je reçois un projet de recherche de l’UBL” Il s’agit d’un atlas des abeilles sauvages de Bruxelles. Le covid met en terme à cet emploi mais l’explorateur est désormais installé à Bruxelles, qu’il connaît peu. “Je ne sais plus trop quoi faire. Je deviens volontaire pour la Fondation Forêt de Soignes : je la cartographie à 360° de Tervueren à Waterloo, depuis les chemins, avec ma GoPro”. L’idée est prolongée. “Je me lance autour de chez moi, à Watermael-Boitsfort, puis Auderghem, la promenade verte…”

La meilleure carte du monde… du monde

La GoPro vissée sur le casque, Stéphane De Greef est devenu contributeur d'OpenStreetMap. ©EdA - Julien Rensonnet

Après ces premières virées, le cycliste devient contributeur d’OpenStreetMap (OSM). “L’ambition de ce projet collaboratif, c’est de créer la meilleure carte du monde… du monde. Tout y est en licence libre. Au contraire de Google ou d’autres géants privés qui veulent qu’on bosse gratos pour eux mais qui font de l’argent avec nos contributions”. L’antenne belge d’OpenStreetMap suggère même certains lieux inexplorés au cartographe. Qui termine son voyage insensé au printemps 2023.

”D'autres volontaires belges font de l’acquisition de données. Surtout en Flandre”. De quoi enrichir les cartes à thèmes de MapComplete, développées par OpenStreetMap Belgium : “on y cartographie les bornes de réparation vélo, les extincteurs, les œuvres d’art, les fontaines en eau potable, les toilettes publiques, les bancs… Et même les friteries ! Des dizaines d’infos par jour y sont échangées : n’importe qui peut y devenir cartographe”.

Pas un euro

Le travail bénévole l’est resté. Même quand Stéphane De Greef a cherché quelques soutiens pour financer son matos. “Personne n’avait d’argent, tout le monde était content que je travaille gratuitement. Et désormais, tout le monde est content que ça existe”. Selon l’expert, Bruxelles Environnement, Bruxelles Mobilité, les urbanistes, mais aussi les associations trouveront dans ses cartes à 360°“des données très utiles. Elles devraient être récoltées par les communes et la Région. Mais ça coûte cher, des centaines d’heures de travail”.

Stéphane De Greef. ©EdA - Julien Rensonnet

Pour en faire profiter toujours plus de Bruxellois et Bruxelloises, Stéphane De Greef offre maintenant son temps pour former des néocyclistes à circuler dans Bruxelles. Ceux-là ont le guide parfait.