3 personnes hospitalisées à la suite d’une intoxication au CO à Anderlecht

Les services de secours ont été appelés ce mercredi vers 17h45 pour une personne qui s’est sentie mal dans les parties communes d’un immeuble à appartements de l’avenue Sylvain Dupuis à Anderlecht. Lorsque les ambulanciers sont entrés dans la cage d’escalier, leur détecteur de CO s’est immédiatement déclenché. Les habitants de l’immeuble ont été immédiatement évacués. Trois personnes ont finalement dû se rendre à l’hôpital.

”La cause de l’intoxication est le chauffage commun de l’immeuble”, a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. “L’évacuation des gaz de combustion et la ventilation n’étaient pas en ordre. Par exemple, l’une des ouvertures de ventilation donnait dans la cage d’escalier du bâtiment”.

Les pompiers donnent quatre conseils pour prévenir les intoxications au monoxyde de carbone : “Il faut faire installer des appareils conformes par un technicien agréé, faire procéder aux entretiens annuels et aux contrôles obligatoires, et faire vérifier l’évacuation des gaz de combustion. Il faut également aérer, veiller à un apport d’air frais et à une ventilation naturelle. Il faut ensuite placer des détecteurs de CO homologués. Enfin, en cas de symptômes (nausées, vomissements, maux de tête, fatigue soudaine…) et sans se mettre en danger, il faut ouvrir les fenêtres, évacuer les personnes présentes et alerter le 112 via l’application 112.be ou par téléphone”.

”La Région bruxelloise, dans le cadre du programme Renolution, propose également des primes pour le remplacement des chauffages obsolètes et non conformes”, a encore précisé le porte-parole