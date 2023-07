Peterbos : la police intervient arme à la main en présence d’enfants, dans une fête célébrant le titre d’une équipe de foot

Au pied du bloc 15, il y avait pour célébrer l’exploit sportif plusieurs jeunes, de 5 à 12 ans en moyenne, parfois un peu plus, accompagnés de nombreux adultes. “Soudain, nous avons été surpris par des agents en civil, qui se sont dirigés vers nous avec des fusils dégainés”, expliquent-ils dans une lettre écrite au bourgmestre, Fabrice Cumps (PS).

”Nous avons tous été arrêtés de manière très agressive et entourés d’une vingtaine de policiers. Entre-temps, des renforts avaient également été appelés et, d’un moment à l’autre, nous nous trouvions exactement dans une zone de guerre (avec des mitrailleuses, des boucliers et une brigade canine), où nous étions tous considérés comme des suspects dangereux.”

Des enfants de 5 ans fouillés

Sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on sent une tension palpable lorsque les policiers en civil interviennent, et que les participants à la fête gardent leurs mains en l’air. Quelques minutes auparavant, un riverain appelait la police pour signaler la présence d’un individu armé dans le quartier.

”En plus de la présence permanente sur place, des renforts sont venus, la procédure a été respectée”, commente le chef de cabinet du bourgmestre. La procédure, c’est la mise en place d’une sorte de nasse autour du quartier, y compris autour des enfants fêtés ce jour-là. Tous, même ceux de cinq ans, ont été fouillés par les forces de l’ordre. On apprend que, par la suite, une plainte a été déposée par le Comité P, et une assistante psychologique a été mise en place.

”L’étalage d’armes et la tenue sous la menace d’une arme ont été une expérience très traumatisante pour tout le monde. Les enfants et les jeunes présents ont également été traités de la même manière par les policiers”, peut-on lire dans le courrier envoyé à Fabrice Cumps. L’individu armé a été retrouvé : son arme était factice, un fusil à billes diront d’autres.

”Des discussions approfondies et matures”

Si “à aucun moment la communication n’a été possible pour désamorcer le conflit” sur place, plusieurs sources s’accordent pour dire que le dialogue entre les différentes parties prenantes a été établi par après.

Le secteur associatif, la police et la commune se sont rencontrés une première fois, avant d’inviter une délégation de jeunes lors d’une seconde entrevue. “Cela a donné lieu à des discussions approfondies et matures, où tout le monde a pu s’exprimer, dans un respect mutuel permettant de comprendre les difficultés de chacun”, poursuit le cabinet du bourgmestre.