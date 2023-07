”La direction va un pas plus loin” : nouvelles grèves chez Delhaize, 18 magasins fermés à Bruxelles

Selon la syndicaliste socialiste, des courriers ont déjà été envoyés à certains travailleurs le 7 juillet dernier leur annonçant que leur poste allait prochainement disparaître, “entre août et décembre, voire un peu plus tard”, et que quatre semaines avant le début de leur préavis, ils recevront un nouveau courrier pour les en informer. “Cela va encore un pas plus loin dans la démarche de la direction”, regrette Meulemans.

L’ordonnance qui interdisait les piquets de grève prenait fin ce 24 juillet à Bruxelles, raison pour laquelle syndicats et travailleurs ont décidé de mener de nouvelles actions.

Un conflit social touche Delhaize depuis le mois de mars car le groupe a annoncé la transformation de 128 magasins en franchises.

Depuis lors, les syndicats ont maintenu des magasins fermés régulièrement. Delhaize conteste cela devant les tribunaux, par le biais de requêtes unilatérales.