Les quatre jeunes bruxellois détenus à Malte soupçonnés d’un viol veulent revenir à Bruxelles sous bracelet électronique

Début juillet, la presse révélait que cinq jeunes Bruxellois étaient visés pour une plainte pour un viol commis à Malte alors qu’ils étaient en vacances. Ils sont également soupçonnés d’avoir tabassé un garçon de 16 ans. Ils sont, depuis, détenus sur l’île dans l’attente de leur éventuel procès. Mais aujourd’hui, HLN révèle, sur base des déclarations Michel Degrève, avocat de l’un des jeunes, que ces derniers nient tout. Son client “dit qu’il n’y a eu aucune relation sexuelle. De plus, aucune séquence vidéo du viol n’a été retrouvée. Il y a des vidéos dans le dossier, y compris une vidéo montrant comment mon client a été battu par des hommes maltais lors d’une attaque de vengeance.” Vendredi prochain, un débat aura lieu sur une éventuelle caution et un bracelet de cheville dans l’attente d’un procès, s’il doit y en avoir un. Le but est que les suspects puissent purger leur détention chez eux, en Belgique.