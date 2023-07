Le gouvernement bruxellois est parvenu à réaliser une bonne partie de ses objectifs, mais sans convaincre et en endettant fortement la Région

Malgré quatre années houleuses, entre crise Covid, guerre en Ukraine, multiplication de tensions et blocages internes (plan Taxi, Good Move, abattage rituel, friche Josaphat, démission de Pascal Smet…), ce gouvernement bruxellois, indiscutablement, a agi.

”Le rythme du gouvernement a ralenti ces dernières semaines, c’est clair. Mais c’est en fait parce que l’essentiel des points de la déclaration de politique régionale (DPR) a été validé”, pointe une source écologiste.

”Le bilan du gouvernement est négatif, dans le sens où les Bruxellois sont dans une moins bonne situation qu’il y a cinq ans”, objecte Christophe de Beukelaer, député Les Engagés, citant notamment le triplement de la dette.

Soulignons d’abord les réalisations.

Good Move, logement et fiscalité immo

La majorité a réalisé de grandes avancées sur un projet phare, mais qui n’a pas convaincu. Le plan Good Move, porté par Elke Van den Brandt (Groen) et Alain Maron (Ecolo) s’est heurté à un rejet d’une rare virulence de certains Bruxellois.

Côté écologiste toujours, Alain Maron (Ecolo), ministre bruxellois de l’Environnement, a validé son plan dédié à une meilleure intégration du handicap dans les politiques régionales.

La “gouvernance climat” a été lancée. Elle s’est notamment traduite par l’accélération de la stratégie "Renolution" (rénovation du bâti), même si Christophe de Beukelaer, député les Engagés, observe que “le taux de rénovation des logements a stagné à 1 % malgré l’augmentation des subsides”.

Le plan social santé intégré, qui doit rendre plus accessibles les services de santé, a également été approuvé. Et la réforme de la collecte des poubelles, malgré un départ chaotique, est sur les rails.

Barbara Trachte (Ecolo), secrétaire d’État bruxelloise à la Transition économique, a réalisé un travail de fond, bien que peu médiatique, pour le soutien aux entreprises en transition économique.

Côté socialiste, on souligne la récente concrétisation par le ministre-président Rudi Vervoort du futur contrat de gestion Kanal (nouveau musée d’art moderne), mais aussi l’adoption du plan pour le futur quartier Mediapark-Reyers.

Les différents partis pointent souvent le volontarisme de Nawal Ben Hamou (PS), Secrétaire d’État au logement qui, en dépit de couacs sur l’allocation-loyer, peut se targuer d’un bon bilan en termes de rénovation et de construction de logements sociaux. Il s’agit de la priorité absolue du PS. Entre 2009 et 2019, 1 600 logements publics étaient sortis de terre. On en dénombre 1 033 depuis mai 2019, tandis que 1 032 qui seront réceptionnés avant les élections de mai. L’accélération est donc très nette, d’autant que 1 838 logements supplémentaires sont encore en chantier.

Nawal Ben Hamou est aussi parvenue à obtenir la limitation de l’indexation des loyers, mais aussi à faire passer une ordonnance réformant les procédures d’expulsion (moratoire hivernal).

Bernard Clerfayt (Défi), ministre de l’Emploi, devrait quant à lui faire aboutir sur son code du Bien-être animal d’ici à la rentrée. L’indemnité de formation a par ailleurs été portée de 1 à 2 euros par jour, même si la DPR en prévoyait 4.

Sven Gatz (Open Vld), ministre du Budget, est de son côté parvenu à boucler sa réforme de la fiscalité immobilière.

La dette a triplé

Mais à quel prix ? La dette consolidée de la Région bruxelloise, fixée à 5,1 milliards d’euros avant le début des investissements stratégiques de 2017, atteindra 13,2 milliards (204 % des recettes) d’ici la fin de la législature. Or, le déficit structurel bruxellois, qui date déjà de 2016, est bien antérieur au Covid.

Plusieurs projets d’ampleur sont aussi passés à la trappe, par rapport à ce que prévoyait l’accord de gouvernement en début de législature.

L’un des plus manifeste est l’échec de SmartMove, la réforme de la fiscalité automobile voulue par les verts et l’Open Vld, mais bloquée par le PS.

Le dossier de l’extension métro nord entre la station Albert et Nord constitue l’autre fiasco retentissant du gouvernement. La mise en œuvre, prévue d’ici 2024, n’aura pas lieu avant 2033 au plus tôt, et avec des coûts qui explosent.

La réalisation d’un autre tronçon, l’extension vers Bordet prévue à l’horizon 2030, pourrait ne jamais voir le jour.

La grande réforme des règles d’urbanisme (CoBAT, PRAS et RRU) à Bruxelles, que portait Pascal Smet (Vooruit) avant sa démission, a également du plomb dans l’aile.

Parmi les projets tombés dans les limbes ou en délicatesse, citons aussi le conventionnement des logements publics, par Nawal Ben Hamou, l’optimisation du fonctionnement administratif et institutionnel de la Région bruxelloise, ou encore la construction de logements sur la friche Josaphat.

Les PAD (plan d’aménagement directeur) Midi et Loi sont quant à eux abandonnés.

guillement Il faut 10 ans à une région pour se redresser ou commencer à rayonner sur la base d’une vision ambitieuse. Bruxelles vient d’en perdre cinq."

”L’accord de gouvernement n’est réalisé que très partiellement”, constate David Leisterh, président du MR bruxellois. “Les grandes réformes dont Bruxelles a besoin n’ont notamment pas été mises en œuvre en matière de formation ou d’emploi. Il faut 10 ans à une région pour se redresser ou commencer à rayonner sur la base d’une vision ambitieuse. Bruxelles vient d’en perdre cinq”.