Le 21 juillet, une grande opération recrutement pour la police et l’armée

©JC Guillaume

Ce jour de fête nationale est donc l’occasion pour l’un des plus grands employeurs de Belgique (25 000 militaires et 2 500 civils) de décrasser un peu son image, et de montrer qu’il peut plaire aux jeunes. “C’est important qu’ils se rendent compte qu’on a des opportunités pour eux, commente Alain Mertens. Les jeunes sont beaucoup dans leur monde technologique. Aujourd’hui, on leur montre qu’on utilise aussi ces technologies chez nous. Les armements qui sont exposés ici sont utilisés avec de la technologie, ce n’est pas l’aspect guerrier qu’il faut voir, mais l’aspect technologique.”

Pour Henri, 16 ans, déjà intéressé par un métier dans l’armée, “c’était bien de revoir les options, de poser les questions, c’est important d’avoir un contact humain”. Le jeune homme, qui hésitait entre plusieurs métiers a pu resserrer son choix, et entrera bientôt dans la composante Terre, “ou dans celle de l’Air si je choisis d’être technicien”.

©JC Guillaume

”Faire du lien avec la population”

Sur la place Poelaert, des enfants sont équipés de tenues d’intervention utilisées dans les manifestations, et s’essayent à un parcours d’obstacles, où ils doivent notamment faire tomber des jerricanes à l’aide de leur tonfa. “Il y a beaucoup de jeunes, des plus petits mais aussi de 17 ou 18 ans qui ne savent pas quoi faire après leur rhéto qui viennent parler aux policiers, voir les véhicules, le stand de la Police Judiciaire, explique Janna Verdegem, attachée de presse de la police fédérale. Le but est d’être ouvert, de parler, de faire du lien avec la population.”

Pari réussi pour Mouad, qui hésitait quant au chemin professionnel à prendre. Il est venu avec son ami, Soufiane, qui passe son dernier examen avant de devenir inspecteur. Cette journée a conforté le premier dans l’objectif qu’il se fixe depuis tout petit, être membre des forces spéciales.