”Payer rapidement est plus dissuasif” : transaction administrative de 75 à 350€ lancée à Bruxelles pour les mégots, canettes ou sacs-poubelles

Sur le terrain, ce sont les agents habilités, attachés à Bruxelles-Propreté, Bruxelles Environnement ou aux communes, qui verbalisent désormais les contrevenants. Les pollueurs se voient fournir un virement à verser dans les deux semaines. L’amende peut aller de 75 à 350€ selon le volume du déchet. En plus de 100€ de frais de procédure.

Déjà 77 PV pour les mégots

Sont d’abord concernés les jets de mégots. Viendront ensuite les jets de canettes. Puis certains déchets (sacs-poubelles, planches, produits ménagers…) déposés illégalement, autour des poubelles publiques ou des bulles à verre. “En quelques semaines, 77 PV avec transaction administrative ont déjà été dressés par Bruxelles-Propreté pour jets de mégots”, se félicite Alain Maron, Ministre bruxellois de la Propreté publique (Ecolo), à l’origine de la mesure. Selon qui “les lieux problématiques sont bien connus des services de propreté, ce qui permet d’orienter leur action”.

guillement Les lieux problématiques sont bien connus des services de propreté, ce qui permet d’orienter leur action.

”Avant la mise en place de cette mesure, sanctionner les infractions environnementales menait parfois à une longue procédure judiciaire, de 6 mois à un an, voire plus”, justifie le communiqué du cabinet Maron. “À partir de cet été, pour ces infractions, les poursuites judiciaires s’éteignent avec la transaction. La procédure est beaucoup plus rapide”. Précision : “pour les dépôts de très gros déchets clandestins, ou lorsque le déchet est dangereux, les coûts de ramassage sont plus élevés et la procédure judiciaire classique s’applique alors, avec une amende pouvant largement dépasser les 350 euros”.

”Si on sanctionne plus vite et plus efficacement les pollueurs, on diminue leur sentiment d’impunité. Et devoir payer rapidement est plus dissuasif que recevoir un papier et pouvoir payer après de longs mois de procédure. Avec la nouvelle transaction administrative, on s’attend donc à moins de récidives”, espère Alain Maron.

Une procédure “encore plus rapide” devrait être introduite prochainement. Il s’agira cette fois d’une perception immédiate à verser immédiatement à l’agent de contrôle. Les cigarettes pourraient donc coûter encore plus cher si vous prenez les trottoirs bruxellois comme cendriers.