”St-Vide, 20e commune bruxelloise” : Agora demande cadastre et transformation des bureaux, commerces et espaces productifs vides en logements sociaux

”On dénombre de 1 à 2,5 millions de m2 de bureaux vides ou bientôt vides à Bruxelles. Et d’un peu moins d’1 million de m2 d’espaces commerciaux et productifs inoccupés”, s’indigne Pepijn Kennis, unique député Agora au Parlement bruxellois. “Une quantité non négligeable. Pas étonnant qu’on parle d’une 20e commune bruxelloise : Saint-Vide ou Leegbeek”, ironise-t-il.

guillement Rien n’existe pour les bureaux vides ou les espaces productifs inoccupés. On demande que la Région leur adapte les outils existant pour les logements inoccupés.

Agora répète dans le même temps les statistiques concernant les non et mal logés à Bruxelles. “Plus de 5.000 sans-abri, plus de 4.000 expulsions par an, plus de 52.000 familles sur liste d’attente pour un logement social, qui représentent 133.000 personnes”, énumère Pepijn Kennis. Qui rappelle que la première Assemblée Citoyenne Bruxelloise organisée par Agora en 2019 et 2020 souhaite répondre à ces demandes.

Des pistes

”Aujourd’hui, nous avons une réglementation régionale pour les logements vides : un inventaire se crée, des amendes peuvent être infligées, et au pire le pouvoir public peut prendre en gestion le logement pour le rénover et y loger des personnes sur les listes d’attente”, concède Kennis. “Mais rien n’existe pour les bureaux vides ou les espaces productifs inoccupés. On demande que la Région leur adapte les outils existant pour les logements inoccupés”. Agora exige ainsi un cadastre actualisé, demande fondée sur une constatation du Comité Scientifique du Logement dans un rapport publié en février 2021 par perspective.brussels. Le texte note : “Le plus grand flou entoure cette question des conditions d’occupation, d’inoccupation, de surpeuplement, de sous-occupation” du bâti bruxellois. “Il n’existe aucune étude exhaustive permettant de s’en faire une idée précise”.

guillement Le plus grand flou entoure cette question des conditions d’occupation, d’inoccupation, de surpeuplement, de sous-occupation du bâti bruxellois.

Agora avance d’autres pistes concrètes dans sa proposition de résolution. “Uniformiser à un an le temps d’inoccupation des commerces et sites productifs permettant de les déclarer comme inexploités et en supprimer l’exigence de superficie minimale”, “étendre le droit de gestion publique à des affectations autres que le logement”, “encourager les opérateurs publics et associations à intenter des actions en cessation contre les sites d’activité inexploités en les réhabilitant et les réaffectant en logements sociaux”, ce à l’aide d’infractions redéfinies et de sanctions dissuasives. Autre piste : agir sur les taxes pour sites inexploités. “Les rendre dissuasives” tout en introduisant “une exonération” si le propriétaire s’engage “à construire minimum 25 % de superficie en logements sociaux”. Enfin, pousser les charges d’urbanisme pour inciter davantage aux projets de réaffectation intégrant des logements sociaux tout en dispensant de ces charges et accélérant les délivrances de permis pour les projets privés qui misent sur le logement social.

Du logement social pour les sans-abri

Ce n’est pas la première fois qu’Agora s’attaque au problème de la précarité locative et au sans-abrisme grâce aux conclusions de son Assemblée Citoyenne Bruxelloise. En mai 2023, le mouvement citoyen a déposé une proposition de résolution afin de renforcer le Housing First. Il s’agit pour rappel de fournir un logement aux personnes sans chez soi d’abord et avant toute autre démarche.

Dans ce cadre, Agora propose de réserver un pourcentage des logements sociaux aux sans-abri. Le mouvement citoyen relève qu'” aujourd’hui, les associations qui les aident doivent se transformer en ‘capteurs de logement’ et chercher des logements sur le marché privé, auprès des agences immobilières sociales ou par l’intermédiaire des communes ou CPAS. Cela crée de la concurrence et leur demande trop de temps et d’énergie, qui pourraient être consacrés à l’accompagnement social”.

Pour le député Pepijn Kennis, il n’y aurait pas là de concurrence interférant avec la liste d’attente du logement social. “Les sans-abri cherchent un studio ou un appartement d’une chambre, tandis que les familles qui attendent un logement social visent généralement un logement plus grand. En outre, quelque 5.000 logements sociaux sont inoccupés : pourquoi ne pas s’y intéresser ?”