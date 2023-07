Tiiw Tiiw, l’artiste belgo-marocain au milliard de vues, “trahi et arnaqué” par son manageur : “c’est un scénario digne d’un film”

La gestion n’était pas optimale mais pas au point d’alarmer le chanteur. “On avait déjà eu quelques soucis avec le fisc, mais ça s’était réglé. Il y avait eu des erreurs. On avait payé les pots cassés.”

Toutefois, depuis plusieurs années, la monétisation de chaîne YouTube de Tiiw Tiiw (quasi 5 millions d’abonnés, soit plus que Roméo Elvis et Angèle et Damso réunis) était bloquée. “Je ne comprenais pas pourquoi. J’ai la phobie des chiffres. Je n’ai pas les compétences pour gérer cela et je faisais confiance.”

Il y a 6 mois, le chanteur commence à recevoir des messages étranges sur son GSM, des numéros en provenance d’Amérique latine lui disant de se méfier de son manageur. Pas inquiet dans un premier temps, les messages successifs commencent à faire naître en lui un doute. Jusqu’à un nouveau contact par GSM la semaine passée : “Je vais t’apporter les preuves que ton manageur t’arnaque.” Puis, plus rien.

”Quand j’ai reçu ça, j’ai décidé de prêcher le faux pour savoir le vrai. J’ai appelé mon manageur en lui disant que je savais tout et il a complètement craqué. Il nous a avoué qu’il était en contact avec un hacker. Dans un premier temps, il a dit que c’est ce hacker qui le faisait chanter. Ce que le hacker a démenti. Dans les faits, je ne sais pas exactement ce qui s’est passé mais, visiblement, il y a eu mésentente entre eux. Le hacker a finalement tenté de m’alerter.”

Intimité violée

Tiiw Tiiw apprend alors que, grâce à son passeport, le manageur a notamment “détourné la monétisation” de la chaîne Youtube. “J’avais énormément de morceaux qui perdaient leur monétisation parce que les droits étaient réclamés par des créateurs inconnus. C’était lui.” Comble de l’arnaque, “le hacker et le manageur se sont introduits dans mon studio, prétextant une session d’enregistrement, pour hacker directement mon matériel électronique. Ils ont violé mon intimité. Et moi, j’attendais bien sagement en bas pour ne pas les déranger pendant ce que je croyais être un enregistrement. On tombe souvent sur les artistes pour des histoires de mauvaises gestions qu’on pense être des détournements alors qu’il s’agit juste d’un manque d’informations. C’est un milieu où j’ai commencé très jeune. J’ignorais les règles, j’ai délégué certaines tâches à des gens 'expérimentés' et qui en ont profité. Je trouve que les artistes ne sont pas assez protégés et cette histoire le démontre bien.”

Tiiw Tiiw, a porté plainte. Le motif est “assez large pour le moment” nous précise son avocat, Jonathan De Taye. “On peut déjà parler ici d’abus de confiance, d’escroquerie, d’intrusion dans un système informatique. On pourrait aller jusqu’à l’association de malfaiteurs. Nous en sommes au tout début de la procédure, précise son conseil. C’est un scénario de fou, digne d’un film, reprend le chanteur. J’ai été complètement trahi. Mais la vague qui me tombe maintenant dessus, je ne compte pas la prendre dans la face. Je vais prendre une planche et surfer dessus.” Fort de ses 1,4 milliard de vues sur YouTube, il compte bien se remettre rapidement à la création.