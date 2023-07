Fermeture de l’avenue Broustin à Ganshoren et Jette : douze fois moins de trafic dans l’artère depuis l’installation des blocs de béton

Des mesures prises pour réduire le trafic de transit et améliorer la sécurité routière. Deux ans plus, tard, l’heure est au bilan et selon une récente étude de Bruxelles Mobilité, les résultats sont positifs : moins de trafic, et moins d’accidents.

”Suite à l’installation du filtre modal au niveau de la Basilique le nombre de véhicules comptés est passé de 6 000 à 4 000 par jour dans chaque sens en octobre 2021. Après le placement du filtre au niveau de l’avenue de Jette, le nombre de véhicules comptés est passé à 500 par jour dans chaque sens”, indique l’administration Bruxelles Mobilité. Selon l’étude, le report sur les autres voiries serait faible.

”Depuis très longtemps, les rues résidentielles de Ganshoren et Jette sont utilisées comme raccourci par un trafic de transit important. Les filtres modaux installés depuis deux ans sur l’avenue Broustin ont permis de diminuer le trafic de transit, le bruit et d’améliorer la sécurité routière. Bientôt, les riverains pourront aussi profiter d’un espace public réaménagé avec plus d’espace de rencontre, de jeux et de détente”, a commenté la ministre Van den Brandt (Groen).

Pour pérenniser la situation, un projet de “placettes” devrait voir le jour de part et d’autre de l’avenue. “Une étude pour le réaménagement de quatre zones de l’avenue Broustin va être lancée dans les semaines qui viennent”, indique l’administration.

Projet de placette avenue Broustin. ©Architecten Atelier PV