Une streameuse thaïlandaise victime de racisme dans les rues de Bruxelles : “Allez vous éduquer !”

Hilares, les hommes éclatent de rire et continuent à se moquer de Ppim. L’un d’eux s’approche et tente même de la toucher, ce qui a le don d’énerver encore plus la streameuse. “Allez vous éduquer, tout le monde ne vient pas de Chine”, leur lance-t-elle.

Plus tard, c’est un second incident raciste dont elle sera malheureusement victime. À son hôtel cette fois. Dans une vidéo partagée sur Twitter, on peut voir Ppim raconter sa mésaventure au staff d’un établissement. Le réceptionniste lui rétorque que “personne n’est raciste en Belgique” et qu’elle “ressemble à une Chinoise et qu’elle a de petits yeux”. La femme lui explique que c’est justement “raciste” de suggérer cela.

”Comment est-ce possible que le staff d’un hôtel me dise que j’ai des petits yeux et que je viens de Chine ? Je ne déteste pas ce pays mais c’est irrespectueux. Des gens m’ont dit 3 fois 'ni hao' aujourd’hui. Est-ce que c’est normal ? Je suis vraiment énervée”, a-t-elle écrit sur Twitter.