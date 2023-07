Un corps sans vie retrouvé sous les quais de la station de métro Yser à Bruxelles

Le corps sans vie d’une personne a été retrouvé sous les quais de la station Yser à Bruxelles ce vendredi matin. L’information est confirmée par la Stib et par la police des chemins de fer, compétente lorsqu’il s’agit d’intervention à l’intérieur d’une station. “Il est encore trop tôt pour avoir d’autres d’informations, précise la police, l’équipe du laboratoire est venue sur place et le corps a été transféré à la morgue mais nous ne pouvons pas en dire davantage pour le moment.” Même son de cloche auprès de la société de transport qui n’a pas plus d’informations sur les circonstances du drame.